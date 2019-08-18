北市108年首例本土登革熱現蹤 感染源待釐清
（中央社記者陳偉婷、梁珮綺台北18日電）衛生福利部疾病管制署今天公布，台北市出現今年首例本土登革熱病例，為大安區30餘歲男性，近期沒有出國史，感染源待釐清。因全台都有登革熱病病媒蚊分布，民眾應注意防蚊。
疾管署下午透過新聞稿公布，台北市出現今年首例本土登革熱病例，為大安區建安里30多歲男性，近期無出國史，8月15日出現全身痠痛、發燒症狀，當日就醫後返家，因仍感到不適，於16日凌晨再次就醫，經檢驗確診，分型結果預計傍晚出爐，目前個案在家休養中。
疾管署副署長莊人祥受訪時表示，個案平時活動地以住家及工作地為主（均在台北市大安區），調查發現，個案可能被感染期間曾在8月2日及3日至台南市（東區、安南區、中西區及北區）及高雄市（興達港），10日曾到基隆廟口夜市及11日至新北市九份等地。
莊人祥說，比較有可能被感染的地方應該是住家、工作地或基隆及新北，但潛伏期最長可到14天，也不排除是曾到過台南或高雄而被感染，將進一步調查及進行病毒基因定序釐清感染源。
莊人祥指出，疫調人員已到個案住家附近勘查，沒有發現陽性孳生源，社區感染的風險應較低。衛生單位也已針對個案居住地周邊進行風險評估、病媒蚊密度調查及戶外化學防治等工作。
今年截至8月17日，國內累計74例本土登革熱病例，為高雄市51例、台南市19例、新北市2例、桃園市1例、台北市1例。另有314例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。
莊人祥表示，全台都有登革熱病媒蚊分布，民眾如未做好孳生源清除，一旦遭病媒蚊叮咬均有可能被感染，尤其都會區因人口密集更易提升疫情傳播的風險，民眾不可掉以輕心。
疾管署建議，平時應留意環境整潔並清理積水容器，避免病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史。醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。
台北市衛生局疾病管制科長歐佳齡表示，19日上午將辦理家戶內化學噴藥作業，提醒務必配合，若拒絕、規避或妨礙緊急防疫作為，將依傳染病防治法第38條及67條開罰，最高罰30萬元罰鍰。
環保局、大安區健康服務中心今天完成個案居住地半徑100公尺範圍孳生源清除、病媒蚊密度調查，環保局已先進行戶外環境化學防治以殺滅成蚊，降低感染風險，今天共發現戶內外積水容器19個、陽性容器1個、布氏指數1級、廢棄物清除450公斤。（編輯：管中維、張銘坤）1080818
- 傳播方式：登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時。
- 潛伏期：典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力。
- 發病症狀：典型登革熱症狀有突發性高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等；受體質影響，有些人染病症狀輕微，甚至不會出現症狀。
若先後感染不同型病毒，有更高機率導致較嚴重症狀；未及時就醫治療，死亡率可達20%以上。目前沒有特效藥可治療登革熱，所以患者一定要聽從醫囑多休息、多喝水，適時服用退燒藥，通常感染後兩週左右可自行痊癒。
- 預防方法：
在家中時》家中裝設紗窗紗門、睡覺時掛蚊帳。每週清洗家中花瓶和盛水容器至少一次，並記得刷洗內壁。倒放不用的花瓶、容器，清除不要的容器。巡檢家中陰暗處或地下室，並使用捕蚊燈。立即清除廢棄輪胎和戶外積水容器，或聯絡清潔隊協助清運。
在戶外時》宜穿著淡色長袖衣物，並在皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑。
- 資料來源：疾管署