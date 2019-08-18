北市108年首例本土登革熱現蹤 感染源待釐清

（中央社記者陳偉婷、梁珮綺台北18日電）衛生福利部疾病管制署今天公布，台北市出現今年首例本土登革熱病例，為大安區30餘歲男性，近期沒有出國史，感染源待釐清。因全台都有登革熱病病媒蚊分布，民眾應注意防蚊。

疾管署下午透過新聞稿公布，台北市出現今年首例本土登革熱病例，為大安區建安里30多歲男性，近期無出國史，8月15日出現全身痠痛、發燒症狀，當日就醫後返家，因仍感到不適，於16日凌晨再次就醫，經檢驗確診，分型結果預計傍晚出爐，目前個案在家休養中。

疾管署副署長莊人祥受訪時表示，個案平時活動地以住家及工作地為主（均在台北市大安區），調查發現，個案可能被感染期間曾在8月2日及3日至台南市（東區、安南區、中西區及北區）及高雄市（興達港），10日曾到基隆廟口夜市及11日至新北市九份等地。

莊人祥說，比較有可能被感染的地方應該是住家、工作地或基隆及新北，但潛伏期最長可到14天，也不排除是曾到過台南或高雄而被感染，將進一步調查及進行病毒基因定序釐清感染源。

莊人祥指出，疫調人員已到個案住家附近勘查，沒有發現陽性孳生源，社區感染的風險應較低。衛生單位也已針對個案居住地周邊進行風險評估、病媒蚊密度調查及戶外化學防治等工作。

今年截至8月17日，國內累計74例本土登革熱病例，為高雄市51例、台南市19例、新北市2例、桃園市1例、台北市1例。另有314例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

莊人祥表示，全台都有登革熱病媒蚊分布，民眾如未做好孳生源清除，一旦遭病媒蚊叮咬均有可能被感染，尤其都會區因人口密集更易提升疫情傳播的風險，民眾不可掉以輕心。

疾管署建議，平時應留意環境整潔並清理積水容器，避免病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史。醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

台北市衛生局疾病管制科長歐佳齡表示，19日上午將辦理家戶內化學噴藥作業，提醒務必配合，若拒絕、規避或妨礙緊急防疫作為，將依傳染病防治法第38條及67條開罰，最高罰30萬元罰鍰。

環保局、大安區健康服務中心今天完成個案居住地半徑100公尺範圍孳生源清除、病媒蚊密度調查，環保局已先進行戶外環境化學防治以殺滅成蚊，降低感染風險，今天共發現戶內外積水容器19個、陽性容器1個、布氏指數1級、廢棄物清除450公斤。（編輯：管中維、張銘坤）1080818