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花蓮行醫逾40年 門諾醫院創辦人薄柔纜病逝

最新更新：2019/08/18 18:01
創建門諾醫院的美籍醫師薄柔纜，27歲起開始在台灣行醫，直到1994年、68歲才退休返美，17日在美國病逝，享耆壽93歲。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真　108年8月18日
創建門諾醫院的美籍醫師薄柔纜，27歲起開始在台灣行醫，直到1994年、68歲才退休返美，17日在美國病逝，享耆壽93歲。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真　108年8月18日

（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）曾說「去美國很近，來花蓮很遠」感動許多醫師投入偏鄉服務的薄柔纜，17日在美國病逝，享耆壽93歲。薄柔纜醫師將醫療帶到台灣最偏遠部落，創建門諾醫院，陪伴花蓮逾40年。

門諾醫院及法人資開中心公共事務部門今天指出，門諾全體同仁將同心為薄柔纜醫師家人禱告，並感謝他一生為花蓮這塊土地的奉獻與付出，也將繼續秉持「為主服務」的信念，為病痛與弱勢個案提供無微不至的醫療照護。

由於薄柔纜醫師家人皆在美國，院方將與家人取得聯繫，並商討後續事宜。

薄柔纜27歲起開始在台灣行醫，直到1994年、68歲才退休返美，晚年他陸續失去另一半、女兒，獨自一人在美國生活。

1991年台美基金會頒發社會服務獎項，薄柔纜在美國受獎時感慨地說，「台灣的醫師來花蓮很遠，去美國很近」，這句話凸顯台灣偏鄉缺乏醫生的困境，也成為他最廣為流傳的名言。

薄柔纜出生在中國河北，他的父親薄清潔醫師是美國門諾會的牧師，薄清潔新婚後帶著妻子到中國展開醫療布道。薄柔纜是家中最小的兒子，排行第5；成年後，他回到美國就讀芝加哥醫學院，畢業完成一般外科住院醫師訓練後，1953年來到台灣花蓮。

當時薄柔纜加入台灣第一支「山地巡迴醫療隊」，跋山涉水進入偏遠地區行醫；1954年以後，因花蓮民眾的需要，於是將醫療範圍擴及至一般平地人，成立基督教門諾會醫院。

薄柔纜在花蓮行醫逾40年，一輩子的精華歲月都奉獻給東台灣，除守護弱勢族群的健康、醫治疾病，更透過信仰的傳遞讓患者得到心靈上的醫治。

門諾公共事務部門指出，台灣不是薄柔纜的出生地，卻是他心心念念所繫之處，毫無保留地把自己奉獻給這片土地，全體同仁皆感到不捨與感恩。（編輯：戴光育）1080818

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在花蓮行醫逾40年的美籍醫師薄柔纜（左），17日在美國病逝，享耆壽93歲。他將畢生精華歲月都奉獻給東台灣，除守護弱勢族群的健康、醫治疾病，也透過信仰的傳遞讓患者得到心靈上的醫治。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真　108年8月18日
在花蓮行醫逾40年的美籍醫師薄柔纜（左），17日在美國病逝，享耆壽93歲。他將畢生精華歲月都奉獻給東台灣，除守護弱勢族群的健康、醫治疾病，也透過信仰的傳遞讓患者得到心靈上的醫治。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真　108年8月18日
創建門諾醫院的美籍醫師薄柔纜（中左）1953年來到台灣花蓮，加入台灣第一支「山地巡迴醫療隊」，跋山涉水進入偏遠地區行醫。薄柔纜17日在美國病逝，享耆壽93歲。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真　108年8月18日
創建門諾醫院的美籍醫師薄柔纜（中左）1953年來到台灣花蓮，加入台灣第一支「山地巡迴醫療隊」，跋山涉水進入偏遠地區行醫。薄柔纜17日在美國病逝，享耆壽93歲。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真　108年8月18日
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