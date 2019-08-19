孕婦肝臟移植後順利產子 長庚醫院締造台灣首例

牟小姐（右2）為了孩子及家庭，決定以3個月的身孕接受肝臟移植手術，術後不但順利出院，更平安生下寶貝女兒，成為台灣首起孕期中接受肝臟移植手術並順利生產案例。（民眾牟小姐提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年8月19日

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）林口長庚醫院今天表示，器官移植中心日前進行一例孕婦肝臟移植手術，患者不但順利出院，更成功產下寶寶，締造國內器官移植的醫療首例，長庚醫院也呼籲民眾響應器官捐贈行動。

34歲的牟小姐接受媒體採訪時表示，自己是定期回診追蹤的B肝帶原患者，去年3月懷孕後，經常食慾不佳及嘔吐，原以為是懷孕初期症狀，但就醫檢查竟發現肝功能異常，觀察後仍未改善，為避免肝臟衰竭，因此在醫師評估建議下決定進行肝臟移植。

牟小姐表示，原本很擔心胎兒是否能跟她一起撐過去，幸好醫師評估胎兒狀況穩定，更獲得大愛者捐贈肝臟，為了孩子及家庭，自己決定以3個月的身孕接受肝臟移植手術，術後不但順利出院，更平安生下寶貝女兒，成為國內首起孕期中接受肝臟移植手術並順利生產案例。

林口長庚醫院器官移植中心主任醫師李威震表示，B肝帶原孕婦出現急性發作的機率約5%至10%，推測與懷孕後身體免疫力改變及下降有關，但通常是發生在懷孕過程中的第3孕期（7個月以後），像牟小姐在第一孕期（即懷孕前3個月）就發生的狀況並不常見。

李威震表示，肝臟移植本來就具有風險，在懷孕狀態下進行更為複雜，牟小姐在懷孕第14週時發現B型肝炎發作，並在懷孕約3個月時動手術，除術前須避免病人發生感染，術中也須確保胎兒心跳血壓穩定才沒有危險，術後更要注意藥物是否影響胎兒生長。

李威震指出，查閱國內外文獻，孕期中接受肝臟移植手術者，全世界只有5例，其中僅2例順利生產，牟小姐就是其中之一。

副院長溫明賢說，目前全國每年平均有330人完成器官捐贈，可幫助近900人完成移植手術。但是等候移植人數仍不斷攀升，目前已高達9800人。雖然全國已有43萬人在健保卡上註記器捐意願，但呼籲有更多人能夠認識及認同器官捐贈理念，協助需要幫助的生命。

在林口長庚醫院今天舉辦的「器捐、安寧、病人自主權利法宣導週」開幕活動上，牟小姐也響應簽署器官捐贈意願，並投身器官捐贈宣導志工行列，要將這份感動繼續傳遞，讓更多人認同器官捐贈。（編輯：張銘坤）1080819