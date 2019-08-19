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米蘭甜點品牌COVA撤出台灣 3百貨櫃位月底熄燈

最新更新：2019/08/19 16:34
COVA Taiwan在臉書粉專宣布，將於8月31日正式熄燈，全台3個百貨櫃位都將一起撤除。（COVATaiwan提供）中央社記者吳柏緯傳真　108年8月19日
COVA Taiwan在臉書粉專宣布，將於8月31日正式熄燈，全台3個百貨櫃位都將一起撤除。（COVATaiwan提供）中央社記者吳柏緯傳真　108年8月19日

（中央社記者吳柏緯台北19日電）來台3年多，米蘭的百年甜點COVA今天宣布將於31日結束COVA Taiwan品牌，全台3個百貨櫃位都將一起撤除。百貨業者均表示，COVA Taiwan的租約確實只到31日。

米蘭甜點品牌COVA於2016年以COVA Taiwan進入台灣市場，品牌形象訴求的頂級、高雅，別緻的歐式甜點培養出一群死忠粉絲。3年來，陸續於微風信義與台北101開設餐廳與外帶專櫃，合計3個販售點。

不過，台北市百貨公司林立，為留住客戶，各家無不祭出各式獨家餐廳搶客，尤其信義區更是美食超級戰區，消費者選擇性多，業者競爭激烈，加上租金高，已有不少知名品牌暫打退堂鼓。

COVA日前就傳出將撤離台灣，今天上午正式透過臉書的粉絲專頁公佈這項消息。該公告指出，COVA Taiwan將於2019年8月31日正式熄燈，並感謝來台3年多，顧客給予的支持與愛護。消費者未來仍可在米蘭、香港、上海、蒙地卡羅、杜拜與東京等城市，享受COVA提供的甜點與服務。

即將熄燈的消息一出，不少消費者湧入COVA Taiwan臉書留言表達不捨。

COVA Taiwan目前在台北101與微風信義共有3個櫃位，兩家百貨業者相關人員告訴中央社記者，目前COVA Taiwan的合約都是到31日為止。（編輯：林孟汝）1080819

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