國泰麻疹群聚添2人 中部也有男童住院被傳染

疾病管制署20日公布，國內新增3例麻疹病例，2例為日前國泰醫院群聚案延續，該群聚已累計9人確診。另中部也發生境外移入麻疹引起國內感染事件。中央社記者陳偉婷攝 108年8月20日

（中央社記者陳偉婷台北20日電）疾管署今天公布，國內新增3例麻疹病例，2例為日前國泰醫院群聚案延續，該群聚已累計9人確診。另中部也發生境外移入麻疹引起國內感染事件，一名住院男童被感染。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報表示，國內新增3例麻疹病例，2例與上週公布的國泰醫院群聚案相關，一人為20多歲女性護理師，另一個案為40多歲男性的陪病家屬。

疾管署副署長莊人祥表示，國泰群聚2名個案分別於8月13日及15日發病，經檢驗確診。國泰群聚事件截至目前共計9人確診。衛生單位正追蹤接觸者共1879人，將持續監測至9月8日。

另中部新增1起境外移入麻疹引發國內接觸者感染事件，指標個案為中部1歲女童（案1），她隨家人到越南返國後發病、出疹，經檢驗於8月1日確診。其於中部某醫院住院時與另名3歲男同一病房（但不同病室），結果男童8月14日發病，經就醫通報檢驗確診，目前居家隔離中。衛生單位正追蹤個案接觸者共10人。

台灣今年累計122例麻疹病例，其中75例為國內感染（54例為接觸者），47例為境外移入病例，感染國家以越南17例、泰國12例及菲律賓7例為多；出國目的以旅遊25例最多，其次為商務及探親。

莊人祥表示，不管是國泰醫院的新發個案或中部醫院個案，本來就因指標個案而列為追蹤接觸者，因此可傳染期的活動史都相對單純，中部男童的接觸者也僅10人，算是不幸中的大幸。

但麻疹傳染力強，莊人祥說，民眾出入醫院或人潮密集場所，應戴口罩以降低病毒傳播的風險。另避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往麻疹流行地區。

民眾如須攜6個月以上未滿1歲嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或提供自費疫苗的醫療院所自費接種1劑疫苗；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）在出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種疫苗。

疾管署提醒，民眾若自流行地區返國後如出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊史；醫療院所針對疑似個案應依法通報。（編輯：管中維）1080820

疾管署20日公布，國內新增3例麻疹病例，2例為日前國泰醫院群聚案延續，該群聚已累計9人確診。（疾管署提供）