年逾萬人置換髖關節 老化肥胖民眾高風險

（中央社記者張茗喧、實習記者劉家叡台北21日電）髖關節病患愈來愈多，每年置換人工髖關節的手術超過萬例，老化、肥胖等6類民眾的風險較高。醫師提醒，髖關節疾病成因很多，關節發炎、疼痛務必儘早就醫。

衛生福利部食品藥物管理署今天召開記者會，宣導人工髖關節的裝置與應用方式。台大醫院骨科部主任楊榮森在記者會中表示，當髖關節發生嚴重關節炎或是骨折、缺血性骨頭壞死等疾病時，往往造成行動不便，如廁、蹲坐有困難，估計每年約有數萬人罹患這些疾病。

楊榮森指出，一般來說，這類患者通常會先以藥物或復健等方式治療，若效果不好且髖關節已損壞至無法正常行走時，就要考慮置換人工髖關節。

隨著人口老化，案例愈來愈多，據統計，台灣每年約有4萬人有置換髖關節的手術需求，手術後幾乎不會有後遺症，也不需頻繁更換，但仍有少數患者會因體質過敏、傷口感染或是摔倒，導致人工髖關節損壞必須再次手術。

他強調，髖關節疾病的原因除了老化、遺傳因素，，肥胖、從事粗重工作、髖關節曾受創傷、飲酒或服用類固醇引發髖關節發炎，也是髖關節疾病的危險族群，尤其平時大力扭動或過度施壓髖關節，再加上保健觀念不足，髖關節磨損情形可能比一般人更嚴重。

髖關節是人體站立或行動時支撐全身重量的主要關節，由股骨頭和髖臼等組織組成，楊榮森提醒民眾避免髖關節受傷，平時應早睡早起、注重養身、避免受傷以及經常彎腰的動作，一旦發現關節疼痛就應盡早就醫。

至於已經換置人工髖關節者，應避免摔倒或從事快跑、高頻率蹲跳等高危險動作，也應定期回診追蹤復原情況。

食藥署醫粧組科長葉旭輝指出，人工髖關節是食藥署列管的第2、3等級醫療器材，須經食藥署審查產品安全性及效能後，才可取得上市許可證，民眾務必要選擇經衛福部核准的合法產品，接受人工髖關節置換術前，務必與骨科醫師充分溝通，依照年齡、活動度、體重、生活習慣等，選擇適合的人工髖關節。（編輯：陳清芳）1080821