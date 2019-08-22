燦星旅傳裁員 北市：8月初申報資遣18人

（中央社記者梁珮綺、江明晏台北22日電）燦星旅遊驚傳裁員消息，台北市勞動局就業安全科長施貞夙今天說，8月初接獲燦星旅遊通報資遣員工18人，勞動局將前往查。

燦星旅遊企業部經理兼發言人陳宏勝表示，燦星旅因應數位化轉型，6月、7月才招募了25人，本月向北市登記的離職人數是18人，但其中一位會繼續留任，因此離職人數為17個人，並無大規模裁員，屬於正常人力汰換。

對於媒體報導燦星旅裁員360多人，陳宏勝大嘆烏龍一場，不解反問，「這跟公司總人數差不多，難道我也要被裁掉，還在跟媒體講話。」

針對燦星旅連年虧損，陳宏勝表示，經濟大環境不好，旅遊需求緊縮，難免受衝擊，公司正處於轉型有陣痛期，還需要時間因應市場變化。

施貞夙說，依照勞基法規定，業者若要資遣員工，必須在10天前向勞動局通報，並提出資遣理由，包含歇業或轉讓、虧損或業務緊縮、不可抗力暫停工作在一個月以上、業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置以及勞工對於所擔任工作不能勝任時。

施貞夙表示，業者提報後，勞動局將前往審查，她說，通常業者會通報，都已事前與員工協商，若沒有通報，就會有勞資爭議。

勞動局指出，從勞保、申報受理實況資料可知，燦星國際旅行社股份有限公司投保人數規模約360餘人，108年8月申報於8、9月資遣18人，至今未有燦星旅遊員工申請勞資調解。

由於自由行漸成旅遊型態主流，衝擊燦星旅以團客為主的營運模式，今年3月還宣布辦理減資彌補虧損，減資比率近5成，以改善財務結構。

因轉型效益尚未發揮成果，燦星旅已連續4年虧損，燦星旅自2015年至2018年每股虧損分別為0.42元、1.78元、3.31元、2.96元；今年上半年每股虧0.95元。

此外，旅遊業最近不平靜，受到陸客不來影響，專營陸客旅遊購物站的寶得利傳出放無薪假。寶得利表示，目前尚屬於內部討論階段，正積極輔導員工到未來其他新事業體系就業，若是員工不願意時，才可能面臨無薪假的結果。

寶得利日前宣布減資32.36%，公司坦言，營運情況確實不好，但全力發展新事業，故目前無裁員計畫；將加速轉型，健全財務結構。

寶得利主要經營陸團客來台觀光購物店，受到大陸來台觀光人數下滑影響，寶得利2016年第2季後轉為虧損，因在海外拓展據點，去年第2季至今年首季均轉盈，每股均小賺0.01元轉盈，但今年第2季再度轉虧，每股虧0.79元。

以全年度觀察，寶得利已連虧3年，面對國內觀光旅遊市場低迷，寶得利先前表示，已改變策略轉戰海外，盼將台灣過去成功經驗複製到馬來西亞市場。（編輯：李亨山）1080822