蘋果西打又有懸浮物 8萬瓶回收可退換貨

（中央社記者韓婷婷、黃旭昇新北23日電）新北市府衛生局今天表示，大西洋公司生產的2000ml蘋果西打出現懸浮物，大飲預估8萬瓶2000ml產品有疑慮，消費者如購買製造日期為今年7月1日至8月18日，可持購買發票或產品向原購買通路辦理退換貨。

大西洋飲料管理部課長謝政成今天表示，於14日接獲民眾客訴，表示2000ml蘋果西打內有懸浮物，加上日前通路商全聯也反映相同問題，目前正在查明原因，初步排除上次因儲存槽消毒不完全的問題。

謝政成表示，猜測是7月4日的出貨有問題，預估大概有8萬瓶2000ml產品有疑慮，但為讓消費者安心，將擴大回收7月1日至8月18日生產的商品約20萬箱，120萬瓶2000ml產品，將回收全面銷毀。目前生產2公升的1條產線全面停線，另外2條不同公升數的生產線則正常生產。

新北市府衛生局食品藥物管理科長楊舒秦、法制局消保官室主任王治宇今天上午舉行記者會說明，大西洋飲料公司昨天主動通報，7月4日及7月18日製售寶特瓶裝的蘋果西打（2000ml），經民眾客訴反映有懸浮物，公司自8月19日主動停止問題產品生產線。

楊舒秦說，7月4日與7月18日兩批的生產量大約8萬瓶。去年蘋果西打也曾產生懸浮物，檢驗結果確認是酵母菌造成，這次是同一條生產線發生問題，大西洋公司正在調查原因，新北市府衛生局的檢驗將於10天後出爐。

王治宇表示，7月1日至8月18日生產的蘋果西打，無論拆封、未拆封，都可以退費或換貨。消費者可以從瓶身上的製造日期辨別，或可撥打客服專線，由專人辦理相關事宜。

主任消保官王治宇表示，3月至6月30日生產的批號產品，雖沒有證據證明產品有問題，但業者擴大回收，消費者若對於未拆封的產品疑慮，可退換貨或退費。

楊舒秦說，業者已採預防性下架，並回收3月5日至8月18日生產的2000ml蘋果西打，必須在8月24日前完成下架，預計9月30日前回收完畢。因製造廠在桃園平鎮區，已移請所轄桃園市府衛生局至工廠調查。

衛生局說，接獲業者主動通報後，立即至市面抽驗相關規格產品，目前還在檢驗中，若產品有變質或腐敗，可依違反食品安全衛生管理法處新台幣6萬元以上，2億元以下罰鍰。（編輯：黃國倫）1080823