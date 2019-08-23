WHO瘧疾計畫缺資金停滯 病例數居高不下

（中央社日內瓦23日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天發布一項報告，警告打擊全球瘧疾的工作目前處於停滯，並且需要大量資金以及政治領導能力來突破難關。

世衛全球瘧疾計畫主任阿隆索（Pedro Alonso）在日內瓦（Geneva）的記者會上表示：「世界現在處在一個十字路口上，過去10年所達成的歷史性進展，目前明顯正在趨緩。」

阿隆索強調「每年仍有過量的40萬人（因為瘧疾）死亡，病例仍高達2億件」，並對此表示深切關心。

世界衛生組織發布報告警告：「儘管2000至2015年間，在減少瘧疾病例及致死案件數上取得重大進展，但過去兩年全球進度停滯。」

這項報告指出，2020年的目標是在2030年以前，削減90%的瘧疾發生率及死亡人數，但這項目標將可能無法達成。

報告預測，即使在「最樂觀的假設及預期下…2050年非洲仍將有高達1100萬件病例。」

報告指出，需要「大規模協調一致的行動」來根除透過病媒蚊叮咬傳染給人類的瘧疾。

世界衛生組織的數據顯示，2018年90%的瘧疾相關死亡病例發生在撒哈拉以南的非洲，是目前為止承受為數最多的瘧疾感染地區。

報告也指出，從現在起至2030年間，必須砸340億美元資金來打擊全球瘧疾，特別是改善衛生保健服務、接種疫苗及監控瘧疾所帶來威脅。（實習編譯：張詠昕/核稿：陳昱婷）1080823