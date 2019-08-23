健保赤字年增200億 最遲110年達調漲門檻

健保財務連續3年帳面赤字以年增200億元速度擴大，且支出不減反增。健保署評估，目前財務還在安全範圍，但最晚至110年將有費率調整壓力。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北23日電）健保財務入不敷出，連續3年帳面赤字，以年增200億元速度擴大，但健保支出不減反增。健保署評估，目前財務還在安全範圍，但最晚至110年將有費率調整壓力。

根據衛生福利部提出的健保總額草案，民國109年總額成長率約為3.7%至5.9%，預估總額可能落在7419億元至7547億元之間。

根據健保相關財務統計資料，自105年將健保費率從4.91%降至4.69%，106年起首次出現赤字、虧損98億元，去年虧損更擴大至266億元，在收入不變的情況下，支出卻逐年攀升，健保財務愈破愈大洞。

健保署長李伯璋告訴中央社記者，配合人口化帶來的醫療需求，健保總額每年有一定成長率，醫療費用勢必愈來愈高，在收入、支出不變的狀況下，每年支出平均比收入高出8%，因此健保財務自2年前開始收支不平衡。

健保署副署長蔡淑鈴表示，根據推估，截至今年底健保財務赤字將達417億元，預計未來每一年虧損金額將再增200億元，加上明年平均眷口數可能調低，保費收入恐再縮水47億元，種種因素都可能讓虧損擴大。

截至目前為止，健保安全準備金仍有約1900億元，未來一旦低於1.5個月所需的健保費用，就得依法調整費率；以今年總額7100多億元計算，1.5個月約為800多億元，但若是按照明年低推估總額7400億元，調漲門檻將變成900多億元。

蔡淑鈴說，今年9、10月份雖會例行討論明年的健保費率，但目前看來健保財務直到明年底為止都還在安全範圍之內，在收入不變的情況下，最晚110年將達到調漲標準，但實際調整時程仍得視財務狀況而定。（編輯：陳清芳）1080823