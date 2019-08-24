台南市登革熱釀家庭群聚 姊弟先後確診
最新更新：2019/08/24 12:35
疾管署24日宣布新增1例本土登革熱病例，個案是家住台南市東區的30多歲男性，研判為家庭群聚事件。圖為防疫人員於台南市東區大同里查核病媒孳生源。（疾管署提供）中央社記者張茗喧傳真 108年8月24日
（中央社記者張茗喧台北24日電）疾管署今天宣布新增一例本土登革熱病例，個案是家住台南市東區的30多歲男性，由於個案姊姊日前才確診登革熱，個案出現疑似症狀後主動到衛生所採檢確診，研判為家庭群聚事件。
衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥受訪表示，個案是家住台南市東區大同里的30多歲男性，近期無出國史，10日起陸續出現發燒、肌肉痛及出疹等症狀，2度就醫症狀都未改善。
莊人祥說，由於該名個案住家附近曾出現過登革熱病例，個案的姊姊13日也曾確診登革熱，因此他主動到衛生所進行通報、採檢，昨天經2次採檢確診，研判為家庭群聚感染；目前已痊癒出院，同住家人並無疑似症狀。
莊人祥指出，因應先前台南市東區大同里疫情，衛生單位業已於10日完成個案居住地化學防治噴藥及戶內外孳生源清除等防治措施。
根據疾管署統計，今年截至23日國內累計75例本土登革熱病例，高雄市51例、台南市20例、新北市2例、桃園市1例、台北市1例；另有327例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。
莊人祥強調，近來受白鹿颱風及其外圍環流影響，部分地區已陸續出現豪大雨，降雨後一週是登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查並澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生。
此外，莊人祥也提醒，民眾清理家園時勿赤腳或穿拖鞋，避免感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風；淹水地區蓄水池如遭汙水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用，以避免感染腸道傳染病。（編輯：黃世雅）1080824
登革熱小百科
- 傳播方式：登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時。
- 潛伏期：典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力。
- 發病症狀：典型登革熱症狀有突發性高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等；受體質影響，有些人染病症狀輕微，甚至不會出現症狀。
若先後感染不同型病毒，有更高機率導致較嚴重症狀；未及時就醫治療，死亡率可達20%以上。目前沒有特效藥可治療登革熱，所以患者一定要聽從醫囑多休息、多喝水，適時服用退燒藥，通常感染後兩週左右可自行痊癒。
- 預防方法：
在家中時》家中裝設紗窗紗門、睡覺時掛蚊帳。每週清洗家中花瓶和盛水容器至少一次，並記得刷洗內壁。倒放不用的花瓶、容器，清除不要的容器。巡檢家中陰暗處或地下室，並使用捕蚊燈。立即清除廢棄輪胎和戶外積水容器，或聯絡清潔隊協助清運。
在戶外時》宜穿著淡色長袖衣物，並在皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑。
- 資料來源：疾管署
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