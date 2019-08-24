台南市登革熱釀家庭群聚 姊弟先後確診

疾管署24日宣布新增1例本土登革熱病例，個案是家住台南市東區的30多歲男性，研判為家庭群聚事件。圖為防疫人員於台南市東區大同里查核病媒孳生源。（疾管署提供）中央社記者張茗喧傳真 108年8月24日

（中央社記者張茗喧台北24日電）疾管署今天宣布新增一例本土登革熱病例，個案是家住台南市東區的30多歲男性，由於個案姊姊日前才確診登革熱，個案出現疑似症狀後主動到衛生所採檢確診，研判為家庭群聚事件。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥受訪表示，個案是家住台南市東區大同里的30多歲男性，近期無出國史，10日起陸續出現發燒、肌肉痛及出疹等症狀，2度就醫症狀都未改善。

莊人祥說，由於該名個案住家附近曾出現過登革熱病例，個案的姊姊13日也曾確診登革熱，因此他主動到衛生所進行通報、採檢，昨天經2次採檢確診，研判為家庭群聚感染；目前已痊癒出院，同住家人並無疑似症狀。

莊人祥指出，因應先前台南市東區大同里疫情，衛生單位業已於10日完成個案居住地化學防治噴藥及戶內外孳生源清除等防治措施。

根據疾管署統計，今年截至23日國內累計75例本土登革熱病例，高雄市51例、台南市20例、新北市2例、桃園市1例、台北市1例；另有327例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

莊人祥強調，近來受白鹿颱風及其外圍環流影響，部分地區已陸續出現豪大雨，降雨後一週是登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查並澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生。

此外，莊人祥也提醒，民眾清理家園時勿赤腳或穿拖鞋，避免感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風；淹水地區蓄水池如遭汙水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用，以避免感染腸道傳染病。（編輯：黃世雅）1080824