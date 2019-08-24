除毛膏天天用恐傷膚過敏 醫籲每次間隔1個月

（中央社記者張茗喧台北24日電）夏天想穿得清涼，又怕露出鬍渣般的腋毛，許多愛美女性以除毛膏除毛。醫師提醒，除毛膏主要利用酸性物質溶解毛髮中的蛋白質，天天使用恐使皮膚過敏，建議每次使用間隔1個月。

衛生福利部食品藥物管理署闢謠專區近日發文指出，除毛膏常見的主成分為硫醇乙酸鈣（Calcium thioglycolate），是一種酸性物質，透過此成分溶解毛髮結構中的蛋白質，以達到除毛目的。

開業皮膚科醫師徐常捷今天接受中央社記者電訪時表示，除毛刀、除毛膏都是許多民眾相當熟悉的除毛方式，毛髮經刀片刮除時會產生斷裂面，摸起來容易有刺刺的感覺：除毛膏是透過酸性物質讓毛髮的角質自然斷裂，除毛過後摸起來會比較柔順。

不過，徐常捷指出，由於除毛膏成分較為刺激，除毛部位的皮膚角質層也可能受損，出現刺癢、乾燥、發紅、脫屑等過敏反應，嚴重一點甚至會起疹子，不適合天天使用。

徐常捷建議，除毛膏使用部位以四肢為主，避免臉部、敏感部位以及有傷口的地方，幼兒、孕婦也不建議使用，使用前最好先以小範圍皮膚測試，確認不會過敏再擴大使用面積，每次使用間隔1個月，避免皮膚角質受損、傷害皮膚。（編輯：管中維）1080824