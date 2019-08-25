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汽油26日起漲3角 98無鉛衝破30元大關

最新更新：2019/08/25 13:05

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）台灣中油今天表示，汽油26日起每公升調漲新台幣0.3元，98無鉛汽油重返30元大關，每公升30.1元，柴油則每公升調漲0.2元。

中油今天發出新聞稿指出，92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，26日起汽油每公升調漲0.3元、柴油每公升調漲0.2元，足額調整。

中油指出，調整後價格分別為，92無鉛汽油每公升26.6元，95無鉛汽油每公升28.1元，98無鉛汽油每公升30.1元，超級柴油每公升24.4元，實際零售價格以各營業點公告為準。

若以汽油調漲0.3元計算，車主加滿50公升油箱，得多花15元，相當於一瓶鋁箔包飲料。

由於葉門青年運動週末攻擊沙烏地阿拉伯石油設施，中東緊張局勢再度升溫，加上美中貿易戰看似逐步緩和，激勵國際油價走揚。中油指出，調價指標7D3B週均價為每桶59.47美元，較前週58.42美元上漲1.05美元，新台幣兌美元匯率升值0.034元，國內油價依公式計算漲幅為1.35%。

中油表示，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。（編輯：蘇志宗）1080825

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