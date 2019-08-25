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台中三井跳電漆黑一片 台電搶修後全面復電

最新更新：2019/08/25 22:36

（中央社記者蔡芃敏、蘇木春台北25日電）位於台中市梧棲區的三井Outlet今天晚間突然停電，賣場一片漆黑，一度傳出摩天輪的遊客卡在半空中，業者表示，因賣場設有備用電源，沒有顧客因此受困。台電表示，由於輸電線路故障導致3836戶停電，經台電緊急搶修，三井Outlet晚上8時26分恢復供電，其餘用戶在9時5分全數復電。

台中三井Outlet晚上停電，除了賣場，包含停車場、商圈及摩天輪也都一片漆黑，三井立刻啟動備用電源，並拿出探照燈指引民眾。

台灣三井不動產公關暨行銷資深經理曾玲玲受訪表示，今天晚間7時40分台中港三井Outlet突然不明原因停電，因園區有辦理活動顧客較多，當時所有備用電源都有啟動，基於安全原因立即疏散園區內顧客，當天營業時間提早結束，約在晚間8時20分陸續復電。

曾玲玲說，摩天輪的部分因設有備用電源，顧客沒有因此受困空中，事發後也逐一讓遊客離開摩天輪，營業損失目前仍在估計中。

台電表示，台中市梧棲地區今天晚上7時45分因161kV輸電線路故障，導致附近地區包含三井Outlet共3836戶停電，經台電緊急搶修，已全數復電。

日商三井集團投資的「MITSUI OUTLET PARK台中港」民國107年12月開幕，占地約18公頃，設有海景摩天輪、精品專櫃與娛樂設施等170間商店，園區內選用貨櫃進行佈置，海港邊更有「繫船柱」，「港」味十足。（編輯：鄭雪文）1080825

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