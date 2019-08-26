住院醫師9月納勞基法 陳時中發信盼醫界相挺

（中央社記者陳偉婷台北26日電）住院醫師納勞基法將於今年9月1日上路。衛福部長陳時中今天發公開信重申，醫師勞動權益入法是不容易的挑戰，有賴醫界共同努力，改革沒有終點，只有堅定前行。

勞動部今年3月公告，醫療保健服務業僱用的住院醫師自9月1日起適用勞動基準法，共有4680人適用。此案雖經多年緩衝，但醫界雜音仍不斷，也有不少人質疑恐損醫療品質。

陳時中下午發布公開信指出，醫師納入勞基法議題爭論多年，始終無法取得共識，但醫護人員的健康與權益，是醫療品質的重要基礎，人才的培育與久任，更是醫療體系永續發展的根基。總統蔡英文上任後，相關政策密切討論，逐步釐清工時、職災、退休、聘僱契約等適用問題及可行性，積極推動相關法制作業和配套。

陳時中表示，醫師納勞基法的首要挑戰是工時問題，為使醫療作業能逐步調適，衛福部民國106年即發布工時指引，規範輪班時間、延長工時及總工時上限。也針對大型醫院輔導訪查，協助醫院完成入法準備工作。

另一個關鍵是人力，陳時中說，衛福部積極推動各項配套，包含訓練制度調整、薪資獎勵、醫療輔助人力增補等，明顯改善內、外、婦、兒、急5大科人力問題（俗稱五大皆空），到107年底，5大科住院醫師招收率近乎滿招。

此外，加上法規檢討與修正，包括報備支援程序的簡化、遠距醫療的法規鬆綁與推動、修正醫院評鑑基準等，也使人力的運用更具彈性與效率。偏鄉醫療人力問題也透過醫學中心支援偏鄉獎勵計畫與醫學中心評鑑制度，讓離島及偏遠地區的民眾也能獲得醫學中心級的服務。

至於醫界擔心住院醫師納入勞基法後，可能因工時限制，產生臨床訓練不足的問題；陳時中表示，長久以來，台灣醫學教育下所培育的醫師都深具積極主動學習的熱忱，並以病人照顧為優先考量而不計較工時，但為使醫師職業生涯長遠發展，仍應保障其在受訓階段的適當休息與勞動權益，優先將住院醫師納入勞基法適用。

為確保住院醫師訓練品質，衛福部已調整專科醫師訓練計畫，擬訂專科訓練應完成的學習項目、案例數及學習里程碑，並建立以核心能力為導向的學習成效評量方法。

陳時中表示，醫師勞動權益入法是項不容易的挑戰，除須權衡勞動權與就醫權之間的平衡，更有賴全體醫界共同努力，住院醫師納入勞基法是回應受僱醫師的殷切期待，也是落實蔡總統政見的第一步。

有關其他受僱醫師權益，陳時中指出，衛福部將在醫療法修正案中給予保障，並持續推動改善醫療環境，落實所有醫事人員的權益保障措施，確保病人安全、提升醫療品質並使醫療體系永續發展，成為全球醫療的典範國家。（編輯：張雅淨）1080826