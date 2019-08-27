美國9萬人苦等換腎 每年卻有3500顆捐贈腎遭丟棄

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）今天公布的研究顯示，美國目前有9萬3000人苦等腎臟移植，每年卻有多達3500顆移植腎臟因品質不佳遭丟棄，這些丟棄的腎若拿到法國，足可供應一年移植所需。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，腎衰竭患者等不到換腎是公共衛生重大議題，美國總統川普7月簽署行政命令矢言改善腎臟照護時，也特別提到這個問題。

美國目前有超過3700萬名慢性腎臟病患者，每年約5000人在等待換腎時死亡，相當於每天12人，腎病因此成為美國第9大死因。

研究人員觀察2004至2014年間死亡捐贈者提供給美國腎臟移植中心的腎臟，並在美國醫學會內科醫學期刊（JAMA Internal Medicine）發表研究結果。報告指出，2004至2014年間有15萬6089顆捐贈腎臟，其中12萬8102顆移植，2萬7987顆丟棄；也就是說，美國人捐贈的腎臟有超過17%被丟棄。

2014年研究結束後，美國的捐贈腎臟丟棄率又更增加，2016年高達3631顆，丟棄率約20%。

報告主要執筆人盧皮（Alexandre Loupy）告訴法新社：「他們每年把大約3500顆腎丟到垃圾桶，相當於我們在法國的總移植量。」

相較之下，法國於研究期間的捐贈腎丟棄率僅9%；法國和美國比率大相逕庭的原因是，法國醫師較願使用較年長者以及生前罹患糖尿病或高血壓等疾病者的捐贈腎臟。

現今醫學已可治療捐贈腎的併發症，因此就算捐贈腎品質較差，腎病患者若選擇換腎，也會比繼續洗腎來得好。盧皮表示，法國發現，儘管較年長捐贈者的腎臟風險較高，但接受這種腎臟移植的患者和繼續洗腎者相比，不僅壽命較長，生活品質也較好。

盧皮說，美國對捐贈腎要求之所以這麼嚴謹，原因之一是美國審查嚴格，如果患者在換腎後一年內死亡，或換腎失敗率高於預期，移植中心就會丟掉信譽，「換言之，如果腎臟不是最佳狀況，移植中心或許就會趨吉避凶，不願冒險」。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1080827