腸病毒疫情又升溫 專家提醒孩童確診別上學

（中央社記者陳偉婷台北27日電）腸病毒疫情又升溫，疾管署今天公布，上週腸病毒門急診超過1.6萬人次，且社區持續檢出易致重症的腸病毒71型。開學在即，家長應格外留意孩童健康，若感染腸病毒，不應上學。

疾病管制署疫情中心主任劉定萍下午在疫情週報時表示，監測資料顯示，上週（8月18日至24日）國內腸病毒門急診就診共計1萬6586人次，較前一週上升7.5%，仍處流行高峰期。近4週社區腸病毒檢出以克沙奇A群為多，但也持續檢出腸病毒71型。

上週也有一例腸病毒71型併發重症，防疫醫師蘇家彬表示，北部一名2歲男童一開始有發燒、喉嚨痛等症狀，就醫後診斷為疱疹性咽峽炎。因症狀持續且活力差而再次就醫，陸續出現肌抽躍、心跳加快等症狀收治住院；經檢驗審查確認為腸病毒71型併發重症，所幸個案經治療後病況穩定且已出院。

疾管署副署長莊人祥表示，以往開學後腸病毒疫情又會升溫，目前疫情已有上升，且跟前一波高峰不分軒輊，但疫情走勢有待觀察。因腸病毒傳染力強，家長應留意孩童健康情形，如果孩子診斷有腸病毒，應落實不上課，防範孩童交叉感染造成疫情流行。

為避免腸病毒透過學童頻繁互動傳播，或隨學童帶回家中感染其他幼童，疾管署提醒，民眾應加強教導學童落實正確洗手，以及生病不上課等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風與清潔。

一旦發現感染腸病毒的幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療。（編輯：張雅淨）1080827