今年首例漢他病毒出血熱 漁船有鼠釀禍

疾管署27日公布，台灣出現今年首例漢他病毒出血熱病例，為北部20多歲移工，從事漁業。防疫醫師蘇家彬（左）提醒，預防感染漢他病毒的方法就是落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」3不措施。中央社記者陳偉婷攝 108年8月27日

（中央社記者陳偉婷台北27日電）疾管署今天公布，台灣出現今年首例漢他病毒出血熱病例，為北部20多歲移工，從事漁業。調查也發現，漁船上有一隻感染漢他病毒的老鼠。防範漢他病毒應避免與鼠類接觸。

疾病管制署下午在疫情週報時公布今年首例漢他病毒出血熱病例，為北部20多歲男性移工，從事漁業，近期無出國史，平時都在漁船生活。漁船上抓到一隻感染漢他病毒的老鼠，所幸相關接觸者沒有疑似症狀，且個案也已痊癒出院。

依據歷年統計資料顯示，台灣每年漢他病毒出血熱病例數約為0至2例。自2009年截至目前共計12例確定病例，均為本土病例；多數為男性感染者，年齡層則以50歲以上較多。

防疫醫師蘇家彬表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，由感染漢他病毒引起，主要透過帶有病毒的齧齒類動物（如鼠類）傳染給人類。人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

漢他病毒出血熱潛伏期為數天至2個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐伴隨臉潮紅等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

蘇家彬表示，預防感染漢他病毒的方法就是落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」3不措施。住宅及各種公共場所，包括餐廳、飯店、小吃攤、市場、食品工廠等都應加強環境清潔工作，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間。

民眾如發現鼠類排泄物時，應配戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。（編輯：張芷瑄）1080827