太平山林鐵停駛40年復駛 借鏡日本江之島電鐵

（中央社記者顧荃台北27日電）行政院政務委員吳澤成今天說，考量歷史與觀光，停駛40年的太平山森林鐵道朝復駛方向規劃，宜蘭縣政府將在明年底提出整體規劃，並將借鏡日本江之島電鐵，研議鐵路與道路共用路權。

太平山森林鐵道是日治時期為運送檜木而建造，1924年通車，路線為大同鄉土場至羅東鎮竹林之間，全長約37公里，做為木材貨物及客運服務，沿線設有10處車站。由於鐵路軌距窄、車廂狹小，規格約縱貫鐵路的一半，俗稱「五分仔車」。

太平山森林鐵道在1978年黛拉颱風來襲時嚴重受損，加上長期虧損、乘客銳減，1979年全線停駛，結束56年的鐵路輸運，沿途鋼軌後來也陸續拆除，場站逐漸閒置、廢棄。

吳澤成表示，太平山林鐵沿線隨著鐵路運轉從興盛到沒落，從歷史文化與觀光的角度來看，這條鐵道有其價值，他過去擔任宜蘭縣長時就想爭取復駛，可惜當時中央沒有明確的單位可以協助，現在他擔任政委可以整合農委會、交通部等相關單位，宜蘭縣長林姿妙也積極爭取。

吳澤成說，經過兩次現勘，今天下午召開跨部會會議研商，會中各單位對於太平山林鐵復駛達成共識，認為有其歷史意義；此外，宜蘭地方鄉鎮為發展觀光，過去的車站所在地也分段申請恢復鐵路意象，若沒有整體規劃，恐怕變成浪費，因此會中達成決議，太平山林鐵將朝復駛的方向進行整體規劃。

吳澤成表示，復駛整體規劃由宜蘭縣政府進行，包括路線選擇、工程可行性、工程經費估算、相關法規等；由於目前法規規定，鐵路不能與一般道路共構，這方面將借鏡日本江之島電鐵的案例，研議是否修法讓部分鐵路與道路可以共用路權。

他說，太平山林鐵復駛案整體規劃經費初估約新台幣800萬元，由交通部補助86%，宜蘭縣負擔14%；宜蘭縣政府將於明年底前完成規劃，後續將進行環評等程序。

另外，交通部鐵道局在今天會中建議，基於林鐵復甦、文化資產、功能定位及路線用地等，可優先考量採用舊林業鐵路路廊，遇有困難時可研選平行替代路線。按路線及工程情況，初步建議優先推動竹林至天送埤路段；至於天送埤至土場路段，涉及蘭陽溪南岸河谷工程課題，可列為後期推動。（編輯：楊玫寧）1080827