緝毒犬退役卸重擔 徵求認養家庭伴牠到老

（中央社記者吳佳蓉台北27日電）財政部關務署公開徵求除役犬認養家庭，關務署官員表示，退役緝毒犬Larry、Lisa及Nadia，在辛勤於邊境執勤5至6年後，日前已退役，現正等待有意願認養的民眾，陪伴狗狗終老。

關務署官員向中央社記者表示，近年有越來越多緝毒犬到退役年齡，按規定，緝毒犬受訓合格後，最長執行勤務7年就要退役，期間若身體狀況不適或受傷，可能更年輕就會除役。對於已除役的緝毒犬，緝毒犬中心有責任照顧到終老，不過也非常歡迎有愛心的民眾踴躍認養。

官員說，為鼓勵民眾認養除役緝毒犬，今天也修正「海關除役犬認養家庭審查作業要點」，緝毒犬、緝菸犬等除役後，原本依序只有領犬員、原於幼犬時期曾待過的寄養家庭，以及年滿20歲，家中有庭院，有飼養犬隻相關經驗，且能負責照顧犬隻至終老的現職軍公教人員或支領月退休金的退休軍公教人員可認養。

作業要點修改後，放寬若領犬員無意願或無能力認養，曾擔任過幼犬寄養家庭（現約350個家庭符合條件）以及經合格審查的一般家庭也能認養除役犬；若是一般家庭認養，關務署會派員查看居住環境是否符合需求，如有庭院、有圍籬等，並先將除役犬交由其照顧半年，照顧得宜即可辦理認養。

官員表示，正在徵求認養家庭的Larry、Lisa及Nadia，同樣也符合放寬的新制，歡迎有意願家庭來認養。其中Larry跟Lisa為同一胎出生，年約8歲，Larry為米色公拉不拉多，Lisa為黑色母拉不拉多，分別是在執勤6年8個月及6年4個月後退役；Nadia年紀同樣8歲多，為母拉不拉多，服役5年8個月後退役。

官員說，比起緝毒犬幼犬徵求短期寄養家庭，年紀偏大的除役犬，由於醫藥費負擔也較高，因此較難徵求到認養家庭；過去也曾遇到狗狗需要開刀，認養家庭無力負擔醫藥費的情形，碰到這種情形，可向緝毒犬中心尋求協助或送回，不會讓認養家庭孤立無援，也會照顧除役犬一輩子。（編輯：鄭雪文）1080827