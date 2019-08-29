氣候變遷 中美洲爆數十年來最嚴重登革熱疫情

（中央社波哥大28日綜合外電報導）中美洲正面臨數十年來最嚴重登革熱疫情，科學家表示，因為氣候變遷的關係，未來登革熱疫情可能會蔓延擴散且更頻繁發生。

聯合國指出，疫情最嚴重的宏都拉斯，已有約109人因感染由蚊子傳播的這種疾病喪命，其中包括許多兒童，使得今年爆發的疫情，成為這個中美洲國家歷來最致命登革熱疫情。

根據泛美衛生組織（PAHO），中美洲同樣遭嚴重打擊的國家包括尼加拉瓜、薩爾瓦多、瓜地馬拉，其他如巴西、巴拉圭、哥倫比亞、貝里斯等拉丁美洲國家也都受疫情影響。

在拉丁美洲和加勒比海地區，登革熱病例正在增加，根據世界衛生組織（WHO）的區域分支泛美衛生組織的數據，今年迄今至少有200萬人感染這種疾病，超過720人喪生。

研究環境變化對傳染病影響的倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）教授洛威（Rachel Lowe）說：「自1980年代以來，我們發現美洲的登革熱病例，每10年就增加1倍，而今年又特別嚴重。」

登革熱病毒是透過埃及斑蚊（Aedes aegypti mosquitoes）的叮咬傳播，這種蚊子也會傳染屈公病（Chikungunya）、茲卡病毒（Zika）和黃熱病等其他疾病。

雖然沒有單一登革熱疫情，與氣候變遷有直接關連，但科學家表示氣溫溫暖化、氣候條件變化，以及更多從暴雨到乾旱的極端氣候，都可能助長疫情爆發。

洛威說：「氣候變遷正在改變我們所預期的氣候模式，不斷變化的降雨模式，會改變疫情爆發的時機和強度。」

她告訴湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）：「從我的研究中，我們所能看到的一件事就是，溫度升高和降雨當然會提升登革熱爆發的風險。」

隨著氣候變遷強化，登革熱和其他由蚊子傳播的疾病，預料將會擴散到高地的居住社區。（譯者：李晉緯/核稿：劉學源）1080828