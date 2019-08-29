接連掛病號 夫妻警醒戒除30年菸癮

台南一對夫妻菸齡30年，不但都有高血壓，今年更分別因病住院，兩人就在醫院中展開戒菸治療，出院3個月後成功戒除菸癮，讓自己更健康。（台南市立安南醫院提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年8月29日

（中央社記者張榮祥台南29日電）台南一對夫妻菸齡30年，2人1天抽掉至少3包菸，不但都有高血壓，今年更分別因腦中風及心血管疾病住院，兩人就在醫院中戒菸，出院3個月後成功戒除菸癮，也讓自己更健康。

台南市立安南醫院家庭醫學科醫師蔡忠紘今天指出，罹患高血壓的55歲向姓男子，今年3月因梗塞性腦中風住院，向男菸癮大，1天要抽2包菸至3包菸，菸齡超過30年，住院期間，院方鼓勵戒菸，但向男始終未下定決心，結果中風治好了，菸卻沒戒掉，

不久後，向男的55歲林姓妻子，因上腹痛就醫，確診是穿透性粥狀動脈硬化潰瘍合併血塊，住院治療；醫師診查，林女25歲就染上菸癮，每天抽1包菸，罹患高血壓卻未規則治療。

林女住院時接受勸導，開始戒除菸癮，向男此時也到院照顧妻子，耳濡目染下同意戒菸，夫妻兩人就在醫院進行戒菸治療，擺除菸癮。林女出院3個月後，夫妻已不再抽菸。

蔡忠紘表示，多數人知道吸菸對身體的危害，一根菸點燃後，會產生超過7000種化學物質和化合物，其中數百種是有毒物質，包括至少93種已知的致癌物。菸害將導致肺癌、冠狀動脈心臟病（心肌梗塞）、腦血管疾病（腦中風）等。

不過，醫師發現，南部民眾多有抽菸習慣，很難戒除，有些人心臟出問題，血管硬化，手術後門診時，口袋還是帶著菸，戒菸對菸癮者來說，顯得非常重要。（編輯：謝雅竹）1080829