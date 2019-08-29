喝紅酒菌群多樣性高 英研究：有益腸道健康

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）英國倫敦國王學院（King's College London）科學家們發現，平常有喝紅酒習慣的人，消化道的細菌種類比喝其他酒類的人更多樣化。然而，我們需要為了腸道健康而小酌一杯嗎？

這項研究報告今天刊登於「腸胃學期刊」（Gastroenterology）。內容以英國916名女性雙胞胎為實驗對象，探究啤酒、蘋果酒、葡萄酒、烈酒等酒類，對人體腸道「微生物群系」等健康指標的影響。

紅酒被認為對增進腸道健康效果最佳，同時也和降低肥胖率與「壞」膽固醇有關。而啤酒、蘋果酒、葡萄酒、烈酒則較無這類關聯性，僅白酒稍有相關。

研究主要作者羅伊（Caroline Le Roy）告訴法新社，先前的實驗數據及動物測試結果，都呈現紅酒能擴展腸道菌叢，但從未有過大規模人體研究。

她說：「消化道裡有越多菌群，對我們人體越好。人們將更有能力對抗癌症，從食物中汲取更多養分。」

團隊還指出，研究中可見，紅酒微幅減少荷爾蒙胰島素。這種激素若過多，將導致糖尿病。但也懷疑此影響並非來自腸道菌群，而是另有原因。

研究團隊推測，能在葡萄皮上發現的微量營養素多酚，是讓腸道菌群多樣化的原因。

未參與計畫的倫敦大學學院（University College London）神經科學家夏瑪（Nik Sharma）警告，還需要更多研究佐證，「或許是透過老鼠實驗，建立關聯性的性質，再深入探討蘊藏的運作機制」。

但他補充道，「這項研究很健全」，且以雙胞胎為實驗對象，還有對不同群體重複測試研究結果，都替結論增添份量。

夏瑪表示，「基本上每兩周喝一杯紅酒，就足夠產生功效。這是蠻好的消息，因為酒精仍普遍視為對人體有害。」她又說，許多蔬果、堅果或甚至是巧克力都富含多酚。如藍莓或紫色洋蔥，都是更好的健康替代品。

她總結說：「你不需要喝紅酒，或在沒有喝酒習慣下，開始喝紅酒。」（實習編譯：陳意安/核稿：張曉雯）1080829