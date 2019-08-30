垃圾變黃金 北醫研究：山竹果殼可調節血糖

台北醫學大學營養學院30日公布一項研究成果，研究發現山竹果殼富含「山酮素」，動物實驗證實可降低糖尿病老鼠的血糖，甚至可保護胰臟細胞，具有發展成糖尿病藥物潛力。中央社記者張茗喧攝 108年8月30日

（中央社記者張茗喧泰國曼谷30日電）山竹不只果肉好吃，果殼還能控制血糖。北醫大研究發現，山竹殼富含「山酮素」，動物實驗證實可降低糖尿病老鼠的血糖，甚至可保護胰臟細胞，具有發展成糖尿病藥物潛力。

台北醫學大學營養學院今天在記者會中公布這項研究成果，參與研究的北醫營養學院副院長謝榮鴻表示，全球糖尿病患者已突破4.2億人，根據衛生福利部統計，2015至2018年台灣糖尿病盛行率不僅高達9.1%，更高居國人10大死因第5，每年奪走超過9000條寶會性命。

謝榮鴻說，有「果后」之稱的山竹是東南亞地區常見的水果，一般人大多食用山竹的果肉、果殼則進了垃圾桶，但泰國傳統文化中，山竹果殼可治療腹瀉、感染、發燒等疾病，近年國際間也有愈來愈多文獻證實，山竹果殼可能具有治病潛力。

北醫大研究團隊進一步研究發現，山竹果殼當中含有一種特殊的植化素「山酮素」，具有強大抗氧化力，謝榮鴻指出，根據現有文獻，山酮素有8大保健功效，包括維持血糖與血壓穩定、改善皮膚病、改善火氣大、抗發炎、改善過敏體質、調整免疫系統、輔助癌症治療、抗菌效果等。

謝榮鴻指出，研究團隊耗時6至7年，在30至40種山酮素當中找到名為「山竹酮素」（α-mangostin）的成分，對於血糖控制相當有效。

研究團隊將32隻罹患糖尿病的實驗大鼠分成4組，其中1組維持正常的飲食，其餘3組分別餵食1克、2克、5克山竹全果取出來的山竹酮素，8週後食用山竹酮素的大鼠血糖分別下降14%、25.6%、27.6%，在胰島素阻抗性方面也分別下降18.6%、30.1%、33%。

很多人都知道，吃飯過後血糖會上升，這時人體會分泌胰島素將血液中的血糖消耗掉，但實際機轉究竟是什麼，糖尿病患者又為何無法消耗血糖，始終一知半解。

謝榮鴻解釋，正常來說，飯後血糖一旦上升，胰臟就會分泌胰島素，這時扮演信差角色的胰島素會跑到各個細胞外面傳遞訊息，叫細胞內負責載送血糖的貨車到門口載貨。

糖尿病患者由於體內胰島素傳遞訊息的功能變差，也就是俗稱的「胰島素抗性」，這時胰臟必須分泌更多胰島素才能消耗血液中的血糖，久而久之導致胰臟過勞、胰臟細胞死亡，更可怕的是，當全身各個器官長期泡在糖水當中，會使許多蛋白質失去原有功能，導致心血管疾病、腎臟病變、視網膜病變等併發症。

謝榮鴻說，研究發現，山竹酮素可以強化胰島素傳遞訊息功能，胰臟不用分泌更多胰島素，可望避免胰臟過勞受損，同時也能避免多種併發症發生。

過去坊間雖有傳聞指出，只要以山竹果殼煮水飲用也有控制血糖的效果。但謝榮鴻指出，山竹酮素是脂溶性物質，很難煮進水裡，但一般山竹果殼又很難直接食用，單以果肉若想吃到有效劑量，恐怕糖分攝取將破表，只能以萃取方式做成食品，未來也具有研發成糖尿病藥物的潛力。

謝榮鴻呼籲，糖尿病患者想控制血糖，除了應按醫師囑咐用藥外，運動也是控制血糖的良方，運動時肌肉拉扯、收縮同樣能誘發貨車到細胞門口載送血糖，降低血液中的血糖量，建議糖尿病患者趁著用餐過後，到外頭走走路、拉拉筋，都對血糖控制有所助益。（編輯：林沂鋒）1080830