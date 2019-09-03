腸病毒流感疫情都在燒 開學注意3種傳染病

（中央社記者陳偉婷台北3日電）現在是開學週，疾管署副署長羅一鈞今天提醒，校園應格外注意腸病毒、流感和登革熱疫情。兒科醫師陳木榮說，學童應落實勤洗手、注意咳嗽禮節，家長也要注意，勿把病毒帶回家。

傳染病容易在校園間經由學生群聚感染，並將病毒帶回家中，對家中嬰幼兒或老人等其他成員造成威脅。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞下午在記者會表示，近期腸病毒、流感都有疫情，加上颱風威脅可能帶來降雨，也增加登革熱風險。

有關腸病毒，羅一鈞說，在暑假期間腸病毒疫情緩和，但開學前一週就診人次達1.8萬人次，創下今年單週新高紀錄，預估未來4週腸病毒疫情會增加，也會對校園造成影響，家長、老師都要格外注意，如果孩子感染腸病毒，務必在家休息，不要上課，以免造成群聚。

羅一鈞表示，民國107年9月開學前一週有類流感門急診有5.2萬人次就診，但今年開學前一週就診人次來到7.4萬，增加約4成，且今夏流感疫情未如預期來到低點。雖然校園流感疫苗接種率高，但隨保護力下降，家長仍要注意孩子有沒有流感相關症狀。

羅一鈞也提醒，校園應特別注意孳生源清除及消毒工作，並注意學童狀況，依規定進行傳染病通報，才能避免傳染病疫情擴散。

開業兒科醫師陳木榮下午在記者會表示，腸病毒在校園防治常有瓶頸是因為部分腸病毒個案沒有明顯症狀，可能只有輕微發燒或喉嚨痛，孩子還是會去上課，容易造成後續的傳染。此外，成人若感染腸病毒也通常沒有症狀，也可能疏於防範而傳給幼兒。

陳木榮表示，民眾外出返家應先更衣再摟抱、接觸孩童，以免不小心把病毒傳給孩子，且要用肥皂勤洗手。若孩子染腸病毒，要注意重症徵兆，如嗜睡、嘔吐、意識不清等，要儘速就醫。（編輯：黃世雅）1080903