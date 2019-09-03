3起國人自中國攜豬肉月餅返台 各重罰20萬

桃園國際機場1日發現3起本國籍民眾自中國大陸返台的託運行李攜帶豬肉內餡月餅，各被處新台幣20萬元罰鍰。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年9月3日

（中央社記者邱俊欽桃園機場3日電）中秋節將至，桃園國際機場於1日發現3起本國籍民眾從中國大陸返台時，在託運行李中攜帶有豬肉內餡的月餅，各被處20萬元罰鍰。關務署台北關今天呼籲民眾勿以身試法。

關務署台北關今天指出，台北關稽查組於1日在桃園國際機場，查獲搭乘廈門航空、立榮航空、長榮航空公司班機從中國大陸返台的本國籍尹姓、彭姓及柳姓旅客以託運行李方式攜帶中國大陸製內餡含豬肉的月餅。

台北關表示，3人分別攜帶14公斤、0.75公斤、2.04公斤的豬肉內餡月餅，因未據口頭或書面申報，逕擇綠線（免申報）檯通關，隨即請農委會動植物防疫檢疫局依規定處置。

台北關指出，中國大陸地區屬於非洲豬瘟疫區，3名旅客被依違反動物傳染病防治條例規定，各裁處新台幣20萬元罰鍰。

中秋節將至，台北關呼籲國人出國旅遊，切勿攜帶內餡含肉的月餅入境以免被罰，民眾勿心存僥倖，敗興而歸。（編輯：戴光育）1080903