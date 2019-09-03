斷訊風暴再起 東森緯來家族10/1起將在北都下架

有線電視斷訊風暴一觸即發，NCC證實，頻道代理商頻道大享、優視、浩鳴與北都間的調處破局。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北3日電）有線電視斷訊風暴一觸即發，NCC證實，頻道代理商頻道大享、優視、浩鳴與北都間的調處破局，包括東森、緯來、衛視及MOMO親子台等共22個頻道，最快在10月1日將從北都下架，預計至少會有5萬多戶受到影響。

因授權費談不攏，大享、浩鳴、優視三家頻道代理商，一個月前陸續發給北都數位、全國數位兩家有線電視業者「下架同意書」，預告將在9月1日後下架其所代理的22個頻道；兩家有線電視業者向國家通訊傳播委員會（NCC）提出了調處申請，避免斷訊情形發生。

NCC介入調處後，也慎重要求業者在調處期間不得任意斷訊。不過，NCC官員今天向中央社記者證實，大享、優視、浩鳴的與北都數位間，下午的調處不成功。近期內也會安排全國與3家代理商調處。

根據NCC第2季的有線電視收視戶統計，北都目前的收視戶數為5萬2016戶、全國的收視戶數為8萬1046戶，因此初步估計，若真的發生斷訊，將有13萬3062戶受到影響。

大享、浩鳴、優視3家頻道代理商旗下共有22個頻道，包括由大享代理的東森（電影、綜合、新聞、財經新聞、幼幼、洋片、戲劇）、緯來（體育、日本台、電影台、綜合、戲劇、育樂台）；以及浩鳴代理的龍祥電影、Z頻道；優視代理的衛視（中文台、電影台、西片台、合家歡）、MOMO親子台、國家地理頻道、FOX頻道。

NCC官員表示，已經要求北都在2日內提出變更頻道計畫書，並載明下架的具體時間。（編輯：林孟汝）1080903