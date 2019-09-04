中和爆發屈公病群聚 國強嶺8步道緊急封鎖

（中央社記者張茗喧台北4日電）疾管署今天宣布新北市中和區發生今年首起本土屈公病群聚，病毒來源為緬甸病毒株，且2名個案發病前都曾前往國強嶺步道，衛生單位已緊急封鎖國強嶺8條步道，避免疫情擴散。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布此消息，疾管署副署長羅一鈞受訪時表示，新增的個案是家住中和區福南里的60多歲女性，近期未出國，8月23日出現發燒、關節痛等症狀就醫，由於個案症狀持續且8月29日出現紅疹，當日就醫後通報可能感染屈公病，經兩次採檢抗體陽轉確診，目前個案症狀已緩解，接觸者均無疑似症狀。

羅一鈞說，根據衛生單位調查，這名個案住處與8月26日公布的中和區60多歲個案居住里別相鄰，發病日僅相隔一日，且兩人發病前都曾到住家附近的國強嶺步道活動，研判在國強嶺步道感染的可能性較高，也是今年國內首起屈公病本土群聚。

羅一鈞指出，日前分析中和區60多歲個案的屈公病病毒型別，發現與緬甸病毒株一致，感染源應是隱藏的緬甸境外移入個案，並且在國強嶺步道附近引發此波群聚感染。實地調查發現，步道周遭確實有許多菜園、空地及空屋，病媒蚊孳生機率高。

他強調，目前衛生單位已針對中和區2名個案的住家、活動地周邊進行孳生源清除及緊急噴藥，8月30日也封鎖國強嶺一帶共8條步道，外圍地區也插牌提醒此處有屈公病疫情發生，呼籲民眾切勿破壞封鎖線或擅闖管制區，違者將依傳染病防治法第67條規定，處新台幣6萬元至30萬元罰鍰。

根據疾管署統計，今年截至目前，國內共有57例屈公病病例，其中3例為本土病例，均居住新北市（中和區2例、土城區1例）；境外移入病例共54例，感染國家為緬甸36例、泰國8例、馬爾地夫5例、印尼2例，菲律賓、馬來西亞及印度各1例。近2個月累計達47例，新增病例感染國家均以緬甸為主。

羅一鈞指出，今年屈公病境外移入病例數是2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高，且9成病例集中在暑假，提醒民眾如出現發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等疑似症狀應盡速就醫，並告知旅遊活動史等，以利及早通報、診斷及防治。

疾管署呼籲，預防屈公病最有效的方法是清除孳生源，尤其本週受颱風外圍環流影響各地均有降雨機會，提醒民眾雨後應加強檢視環境整潔，澈底清除積水容器，防範病媒蚊孳生。（編輯：戴光育）1080904

新北市中和區發生今年首起本土屈公病群聚，且2名個案發病前都曾前往國強嶺步道（紅標處），衛生單位已緊急封鎖國強嶺8條步道。（圖取自Google地圖）