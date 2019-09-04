承做數位身分證惹議 中央印製廠駁轉包等指控

（中央社記者潘姿羽台北4日電）中央印製廠承做數位身分識別證的印製，卻引來媒體質疑；中央印製廠今天發布新聞稿，駁斥3大誤解，強調沒有轉包、為國外大廠量身打造以及個資外洩等情事發生。

內政部規劃明年10月起換發印製數位身分識別證（New eID），鏡週刊報導，數位身分證原訂投入新台幣40億元預算，並於今年10月公開招標，卻在6月改為限制性招標，直接由曾印錯55萬本護照、出過大包的中央印製廠得標。

媒體也質疑中央印製廠將New eID印製工作轉包，中央印製廠說明指出，在印製作業啟動前，須依據內政部需求，購入相關設備及材料，這些準備階段的設備及材料採購，並非「轉包」；待印製作業啟動後，將在內政部嚴格監督下，確實執行印製工作，不會將印製工作轉包。

中央印製廠也駁斥New eID設備及材料採購是為某些國外大廠量身打造的說法，強調New eID設備及材料採購還在公開閱覽程序中，招標文件目前只是草案文字，尚未定案。

為了使招標作業公開透明、避免爭議，中央印製廠表示，採購案參照「公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點」辦理公開閱覽，徵求廠商及民眾意見，以作為招標文件調整、定案參考，9月5日也將辦理公開說明會，絕對沒有替某些國外大廠量身打造的情況。

至於媒體認為中央印製廠另開標案，恐使國人個資外洩，中央印製廠說明指出，印製工作所需設備及材料的採購，並未涉及國人個資，外界的臆測並非事實。

而未來New eID印製過程應遵循的個資及資安保護事宜，中央印製廠也說，一定會依循內政部所訂規範辦理，除了專線傳輸、資料加密、工作區域封閉、人員進出管制，內政部也會進行層層授權與查驗，確保安全無虞。（編輯：李信寬）1080904