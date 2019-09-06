巴西研究：茲卡病毒也導致成人神經損傷

（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）巴西研究人員今天在「自然通訊」（Nature Communications）雜誌發表研究指出，感染茲卡（Zika）病毒不僅在胎兒形成時對大腦造成神經損傷，對成人也會造成神經損傷。

茲卡病毒由埃及斑蚊傳播，2015年至2016年間在巴西爆發，造成5000例茲卡先天性綜合症疑似病例，感染仍在子宮發育的胎兒腦細胞，導致嬰兒小頭症。

直到最近，人們還認為成人感染茲卡病毒的影響僅限於較輕的症狀，如發燒、肌肉疼痛、皮疹和頭痛。雖然已經發現了神經損傷的病例，但這現象及其機制的研究卻不足。

現在，里約熱內盧聯邦大學（UFRJ）的研究人員證實，這種病毒也可以感染成人大腦，影響更成熟的神經元，在某些情況下引發暫時性的精神混亂和運動困難，甚至昏迷或記憶喪失。

研究人員還不確定這些問題的發生率，即有多少受茲卡感染的人實際上可能有神經損傷，目前只知道最嚴重的損害占少數病例。

UFRJ藥物科學研究生課程協調員和研究負責人費蓋瑞多（Claudia Pinto Figueiredo）指出，沒有精神疾病危險因素的病人，一般不會導致其他併發症；但一名有癡呆症傾向或年老的病人，可能會引發出更多的問題。

UFRJ的研究人員之前已聽取茲卡感染後成人神經併發症患者的醫學報告，但尚未在實驗室檢測。

為此，他們從在大學醫院接受神經外科手術的病人那裡收集人腦組織，在實驗室中培養，並感染茲卡病毒，結果發現病毒感染了神經元並進行複製，產生新的病毒顆粒。

之後，研究人員測試了病毒對小鼠大腦的影響，得出了類似結論：感染導致齧齒動物大腦中出現炎症過程，導致神經元相互傳遞衝動的突觸喪失。研究指出，茲卡病毒主要在記憶和運動控制相關領域成倍增加。

在齧齒動物中，神經效應在感染後6天達到頂峰，60天之後幾乎消失。但對人類的影響可能更持久，因為老鼠的壽命平均兩年，所以60天對牠們來說是很長的時間。

根據衛生部4月發布的流行病學通訊，今年1月至3月，巴西共記錄2344起疑似茲卡感染病例，顯示茲卡病毒在巴西仍然活躍。

費蓋瑞多指出，對成人的影響不是茲卡病毒的主要問題，因為嬰兒小頭症更具有破壞性，而且在成人，僅少數會出現併發症，研究目的只是幫助規劃出新的公共衛生政策，能更佳評估和治療茲卡神經併發症的成年患者。（編輯：陳永昌）1080906