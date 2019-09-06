九二一震災20週年 9/20國家級警報演練抗震

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）今年是九二一震災20週年，內政部今天說，政府將於20日模擬強震發生，由中央氣象局發布地震模擬演習簡訊；請民眾收到簡訊時，透過「趴下、掩護、穩住」3步驟，學習強震時如何保護安全。

內政部今天發布新聞稿表示，9月21日是「國家防災日」，政府今年特別在20日上午9時21分模擬大甲斷層錯動，並誘發彰化斷層北段發生規模6.8地震，進行各項防救災工作。

內政部指出，20日上午9時21分，將由交通部中央氣象局發送「4370國家級警報」訊息至民眾手機。公視、各無線電視台、各有線電視系統台及各數位看板業者也將同步插播臨震應變訊息跑馬燈；廣播電台也會擬真同步語音插播，讓民眾迅速收到災害或緊急訊息。

接著，當天10時59分至11時01分，各有線電視系統台會測試自動切換至公視指定頻道；各無線電視台也將同步播放災防訊息，讓電視用戶都能接收到政府的災害緊急訊息。

另外，內政部表示，9月20日當天，政府也會動員中央及地方，舉行大規模震災消防救災動員演練，驗證各種救災調度規劃的可行性，展示政府大規模震災應變的準備。

內政部並指出，從16日至20日，每天都有不同活動主題，包括防災知識模擬考、居家安全環境檢查、緊急避難包準備、3日份食物飲水準備、地震避難演練等主題，結合各直轄市、縣（市）政府消防局推動防震宣導，強化全民防災意識。

此外，配合九二一震災20週年，內政部也編撰九二一震災20週年紀念專書，呈現國內各級政府及相關機關、民間團體，20年來災害防救的專業具體作為，並建置「消防防災館」網站，提供防災實用資訊。（編輯：楊凱翔）1080906