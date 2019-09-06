新北屈公病群聚又一例 中和國強嶺封鎖擴大消毒

新北屈公病疫情嚴峻，市府衛生局6日表示，已經封鎖的國強嶺步道8處入口，除封鎖外也請警方、衛生所加強定時巡邏，並加強民眾衛教宣導。（衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年9月6日

（中央社記者張茗喧、黃旭昇6日綜合報導）疾管署宣布中和區的屈公病群聚事件再增一確定病例，患者是一名60多歲女性，可能在國強嶺菜園種菜時遭感染；新北市政府也在封鎖的國強嶺步道周邊擴大加強噴灑消毒。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布此消息，疾管署副署長羅一鈞受訪時表示，這名個案家住中和區內南里，近期未出國，2日因眼眶、臉部腫脹到眼科診所就醫，此後陸續出現發燒、頭痛、噁心嘔吐、手關節腫脹、結膜炎等症狀，防疫人員家訪調查時建議他就醫，隨後確診為屈公病。

新北屈公病疫情嚴峻，市府衛生局6日表示，已經封鎖的國強嶺步道8處入口（圖），除封鎖外也請警方、衛生所加強定時巡邏。（衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年9月6日

羅一鈞說，個案平時活動地包括住家、景福里和平黃昏市場，而且幾乎天天都會到國強嶺種菜，可能因此遭感染，也是本次屈公病群聚事件當中的第3名病例。

他指出，衛生單位4日接獲通報後，已立即前往個案住家及和平黃昏市場進行噴霧罐消毒，同時持續加強前2名個案住家周邊的環境噴消及孳生源清除，並且針對國強嶺一帶的菜園、廢棄物、空屋進行孳生源清除。

特別的是，這名個案除了有屈公病典型的發燒症狀外，同時出現結膜炎、關節腫脹等少見症狀。

羅一鈞解釋，人類遭受屈公病病毒感染的蚊子叮咬後，約2到12天過後才會發病，典型症狀包括發燒、皮疹、關節痛或關節炎，其中特別是手腳的小關節、手腕和腳踝，在關節活動時會感覺嚴重疼痛，約一成患者會出現慢性關節疼痛，另有少數患者會出現頭痛、結膜充血、輕微畏光、淋巴結腫大、腸胃不適、出血徵象等。

疾管署宣布新北中和區的屈公病群聚事件再增一確定病例，市府衛生局6日表示，已封鎖國強嶺步道8處入口（圖）。（衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年9月6日

羅一鈞強調，國外也曾有新生兒與合併慢性疾病患者，由於感染屈公病引發腦脊髓膜炎、死亡等嚴重併發症，提醒家中有新生兒、65歲以上長者、高血壓、糖尿病或心血管疾病患者等重症高危險群應特別留意。

新北市政府衛生局疾病管制科長許玉芬今天接受中央社記者訪問表示，已封鎖的國強嶺步道8處入口，除以封鎖線封鎖外，也請警方、衛生所加強定時巡邏，並針對內南里、福南里、外南里鄰近管制區200公尺範圍，加強清除環境孳生源、預防性噴消與民眾衛教宣導。

許玉芬說，包括中和3例的屈公病例，病患都由步道的舞蹈活動、菜園活動受病媒蚊叮咬，因疫情嚴峻，將嚴守防線盡量勸導民眾，若擅闖將依照傳染病防治法開單舉發，處罰新台幣6萬至30萬元。（編輯：張芷瑄）1080906