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登革熱疫情擴散
衛福部疾管署6月18日宣布，高雄新增一例本土登革熱個案，並表示高雄登革熱群聚已發展到次波感染。台南市也出現首例登革熱本土病例。目前南台灣登革熱疫情較趨緩，桃園市、新北市、台北市相繼出現首例本土登革熱病例。
登革熱疫情擴散
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登革熱疫情擴散4/29

台南本土登革熱首見第一型病毒 小心交叉感染

最新更新：2019/09/07 12:19
台南市政府衛生局7日確認家庭群聚感染中的1人病毒型別是第一型，為今年台南登革熱疫情中首見第一型病毒病例。圖為防疫人員於2019年7月在高雄勞工公園進行防疫消毒。（中央社檔案照片）
台南市政府衛生局7日確認家庭群聚感染中的1人病毒型別是第一型，為今年台南登革熱疫情中首見第一型病毒病例。圖為防疫人員於2019年7月在高雄勞工公園進行防疫消毒。（中央社檔案照片）

（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市北區出現登革熱家庭群聚感染，疾管署確認其中1人是第一型病毒，不同於台南其它本土病例是第二型。台南市衛生局呼籲民眾加強孳清，小心交叉感染引發重症。

台南市政府衛生局今天確認北區家庭群聚感染中的1人病毒型別是第一型，也是今年台南登革熱疫情中首見第一型登革熱病毒的病例。

衛生局指出，這名感染第一型登革熱病毒的男子，其母親於7月31日前往泰國旅遊時感染登革熱，返國後2名兒子成為登革熱本土病例，衛生局懷疑母親是感染源，由於該名母親的感染時間點太久，無法判斷型別，但母親帶回來的病毒應該就是第一型。

登革熱共有四型病毒，截至目前，台南今年已出現24例本土病例，其中7人無法判斷病毒型別，16人是第二型病毒，如今北區出現1例第一型病毒。

衛生局人員表示，若曾感染第二型病毒，再被第一型病毒的病媒蚊叮咬後，可能導致登革熱重症，致死率超過20％，尤其是有心血管疾病、糖尿病等慢性疾病的民眾，更要特別注意。（編輯：戴光育）1080907

登革熱小百科
  • 傳播方式：登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時。
  • 潛伏期：典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力。
  • 發病症狀：典型登革熱症狀有突發性高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等；受體質影響，有些人染病症狀輕微，甚至不會出現症狀。
    若先後感染不同型病毒，有更高機率導致較嚴重症狀；未及時就醫治療，死亡率可達20%以上。目前沒有特效藥可治療登革熱，所以患者一定要聽從醫囑多休息、多喝水，適時服用退燒藥，通常感染後兩週左右可自行痊癒。
  • 預防方法：
    在家中時》家中裝設紗窗紗門、睡覺時掛蚊帳。每週清洗家中花瓶和盛水容器至少一次，並記得刷洗內壁。倒放不用的花瓶、容器，清除不要的容器。巡檢家中陰暗處或地下室，並使用捕蚊燈。立即清除廢棄輪胎和戶外積水容器，或聯絡清潔隊協助清運。
    在戶外時》宜穿著淡色長袖衣物，並在皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑。
  • 資料來源：疾管署
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