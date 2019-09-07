台南本土登革熱首見第一型病毒 小心交叉感染

台南市政府衛生局7日確認家庭群聚感染中的1人病毒型別是第一型，為今年台南登革熱疫情中首見第一型病毒病例。圖為防疫人員於2019年7月在高雄勞工公園進行防疫消毒。（中央社檔案照片）

（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市北區出現登革熱家庭群聚感染，疾管署確認其中1人是第一型病毒，不同於台南其它本土病例是第二型。台南市衛生局呼籲民眾加強孳清，小心交叉感染引發重症。

台南市政府衛生局今天確認北區家庭群聚感染中的1人病毒型別是第一型，也是今年台南登革熱疫情中首見第一型登革熱病毒的病例。

衛生局指出，這名感染第一型登革熱病毒的男子，其母親於7月31日前往泰國旅遊時感染登革熱，返國後2名兒子成為登革熱本土病例，衛生局懷疑母親是感染源，由於該名母親的感染時間點太久，無法判斷型別，但母親帶回來的病毒應該就是第一型。

登革熱共有四型病毒，截至目前，台南今年已出現24例本土病例，其中7人無法判斷病毒型別，16人是第二型病毒，如今北區出現1例第一型病毒。

衛生局人員表示，若曾感染第二型病毒，再被第一型病毒的病媒蚊叮咬後，可能導致登革熱重症，致死率超過20％，尤其是有心血管疾病、糖尿病等慢性疾病的民眾，更要特別注意。（編輯：戴光育）1080907