新北本土屈公病群聚再添一人 所幸疫情應可控制

疾管署8日公布，新北市中和區本土屈公病群聚事件又增1人，為70餘歲女性，先前有到國強嶺步道健行習慣。圖為衛生單位前往新北市中和區國強嶺步道與周邊環境進行噴灑及消毒。（新北市政府提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年9月8日

（中央社記者陳偉婷台北8日電）衛生福利部疾病管制署今天公布，新北市中和區本土屈公病群聚事件又增1人，為70餘歲女性，先前有到國強嶺步道健行習慣。因國強嶺步道已封鎖，研判疫情在可控制範圍內。

疾管署副署長羅一鈞下午受訪時表示，新北市中和區本土屈公病群聚新增1例確定病例，為70多歲女性，近期未出國，8月28日出現發燒、關節骨頭痛、噁心嘔吐、腹瀉等症狀，曾多次就醫皆未被診斷出原因。

因個案症狀持續，9月5日再度到醫院就醫，於9月6日通報屈公病，經檢驗確診，因個案年紀較長，目前住院中，也是此群聚案首名住院個案，接觸者均無疑似症狀。

羅一鈞說，個案平時活動地以住家為主，潛伏期間曾多次到國強嶺步道，但其發病日早於國強嶺部分步道及周邊環境列為管制區域時，研判於管制前與先前公布的屈公病個案共同於該區域內活動而感染，為該群聚第4例確定病例。

人類遭受屈公病病毒感染的蚊子叮咬後，約2到12天過後才會發病，典型症狀包括發燒、皮疹、關節痛或關節炎，其中特別是手腳的小關節、手腕和腳踝，在關節活動時會感覺嚴重疼痛，約一成患者會出現慢性關節疼痛。另有少數患者會出現頭痛、結膜充血、輕微畏光、淋巴結腫大、腸胃不適、出血徵象等。

不過，羅一鈞說，國外曾有新生兒與合併慢性疾病患者因感染屈公病引發嚴重併發症如腦脊髓膜炎與死亡，提醒家中有新生兒、65歲以上長者、高血壓、糖尿病或心血管疾病患者等重症高危險群應特別留意。

今年截至目前，台灣共69例屈公病病例，其中5例為本土病例，均居住新北市（中和區4例、土城區1例）；另境外移入病例64例，感染國家以緬甸44例最多，今年境外移入病例數為自2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高。

此外，台南市東區也新增1例本土登革熱病例，為東區崇成里50多歲女性，近期未出國，9月7日經檢驗確認感染登革病毒第二型。

羅一鈞說，近期仍有大雨，民眾降雨後務必加強清除孳生源，並做好個人防蚊措施，避免感染蚊媒相關傳染病。如有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史等，以利及早通報、診斷及防治。（編輯：管中維）1080908