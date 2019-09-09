更多編輯台推薦新聞：
父收集二手參考書塗答案再利用 兒苦讀考上台大醫
生活

父收集二手參考書塗答案再利用 兒苦讀考上台大醫

影片／納達爾美網5盤擒伏梅迪維夫 大滿貫第19冠到手
運動

影片／納達爾美網5盤擒伏梅迪維夫 大滿貫第19冠到手

小學生手繪大學校T遭霸凌 田納西大學做成官方T恤
國際

小學生手繪大學校T遭霸凌 田納西大學做成官方T恤

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎
國際

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

菲律賓有非洲豬瘟 9日下午4時起攜肉品來台重罰

最新更新：2019/09/09 13:52
非洲豬瘟中央災害應變中心表示，自9日下午4時起，旅客自菲國違規攜豬肉製品被查獲，開罰新台幣20萬元起。（中央社檔案照片）
非洲豬瘟中央災害應變中心表示，自9日下午4時起，旅客自菲國違規攜豬肉製品被查獲，開罰新台幣20萬元起。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊淑閔台北9日電）非洲豬瘟中央災害應變中心表示，根據外電報導，菲律賓農業部今天向媒體宣布發生非洲豬瘟案例；自今天下午4時起，旅客自菲國違規攜豬肉製品被查獲，開罰新台幣20萬元起。

應變中心指出，根據外電報導，菲律賓農業部今天向媒體宣布該國發生非洲豬瘟案例，成為亞洲地區繼中國大陸、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國及緬甸後第8個發生非洲豬瘟疫情的國家。

應變中心表示，依據動物傳染病防治條例第45之1條規定及防檢局於民國107年12月18日公告的裁罰基準，自今天下午4時起，入境旅客自菲國違規攜帶豬肉產品入境被查獲，第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元；外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者，移送移民署當場拒絕其入境。

應變中心補充，依據外電報導，菲國農業部秘書長William Dar表示疫情發生在呂宋島布拉干省及黎剎省的豬場，已撲殺7416頭豬隻，世界動物衛生組織（OIE）尚未有菲國的疫情通報。

不過，應變中心指出，早在8月中旬，已獲可靠消息來源指稱菲國疑似爆發疫情，所以在8月19日就已將菲國列入高風險地區，以X光機百分百檢查菲國入境旅客託運行李及手提行李。（編輯：戴光育）1080909

延伸閱讀
特派專欄／中國豬價翻倍漲 民眾對非洲豬瘟終有感中國豬肉月餅違規闖關 4天查獲6案各罰20萬防非洲豬瘟 6日起星馬印尼汶萊旅客行李全檢疫
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報