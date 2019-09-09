山林管制擬大幅鬆綁 公共政策網路平台徵求意見

（中央社記者顧荃台北9日電）行政院政務委員唐鳳今天在臉書貼文表示，行政院已通盤檢討山林管制措施，希望大幅鬆綁，供山友登山，並在「眾開講」平台收集各界對管理、簡化申請等意見，預計30日截止。

內政部營建署和教育部體育署在公共政策網路參與平台的「眾開講」，徵求民眾對「登山活動管理事宜」的建議和看法。分成五大主題，分別是「開放山林，有效管理」、「資訊透明，簡化申請」、「設施服務，便民取向」、「登山教育，落實普及」與「責任承擔，觀念傳播」。開放討論的內容，從登山前的觀念宣導、責任釐清，到入山前的管制鬆綁、申請流程再設計，再到入山後的山屋整建、通訊基地台增設等。

民眾可針對他人的意見選擇「贊成」或「反對」，來表達對山林政策的立場，也可進一步分享自己的創新建言，活動預計30日截止。

唐鳳指出，台灣3000公尺以上的高山多達200餘座，過去很長一段時間，基於安全管制等考量，許多台灣的山林都受到不同程度的封鎖與限制，讓山友們不得其門而入。行政院已通盤檢討內政部、農委會、國防部等單位的山林管制措施，希望能夠全面大幅鬆綁，在守護生態永續的前提下，提供更多親近山林的機會。

唐鳳表示，相關部會將依權責範圍，逐一審視所有的留言，具體討論如何參採「贊成」比率最高的建議。換句話說，引起眾人共鳴的留言，有機會成為台灣山林政策的一部分，造福無數山友。（編輯：黃瑞弘）1080909