17歲少女臉麻走路不穩 竟罹罕見腦部疾病

（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市一名17歲少女突然右臉麻木，幾日後更出現暈眩及走路不穩症狀，澄清醫院中港院區今天表示，少女經腦部核磁共振檢查後，確診罹患罕見腦部疾病多發性硬化症。

澄清醫院中港院區神經內科主治醫師鄧浩文表示，這名就讀高中的女生，約一年前就曾發生右臉麻木的症狀，以為是吃了超辣的食物引起而不以為意，幾週後症狀也逐漸改善。

鄧浩文指出，今年暑假期間少女右臉麻木的症狀再度復發，到診所看診被認為是臉部三叉神經問題，也有可能是感冒引起的，4天後再發生暈眩和走路不穩情況，才到澄清醫院神經內科求診。

鄧浩文懷疑少女病因不單純，經腦部核磁共振檢查後，發現在右側腦幹與小腦交界、及腦室周遭有多處疑似去髓鞘病灶的卵圓形斑塊，經過進一步檢查，確診是罹患多發性硬化症。鄧浩文表示，目前這種疾病全台灣的確診病例僅1000多例，因此被列為罕見疾病。

鄧浩文指出，多發性硬化症的症狀，因腦部病變的位置不同及所影響的神經組織，患者可能出現視力受損（視神經病變）、下肢無力、平衡失調、行動不穩、麻木、語言障礙、暈眩、大小便機能失調等症狀。這些症狀因人而異，嚴重程度也不盡相同，如果未接受治療，病情會一再復發，嚴重時會導致失能。

鄧浩文說，多發性硬化症雖然還未有可以根治的療法，但在急症發作時可以給予短期高劑量皮質類固醇治療以加速緩解臨床症狀；當病情穩定後，可長期接受免疫調節藥物治療，以改變病程並降低復發的頻率與未來失能的風險。目前少女的病情已獲得很好的控制，但仍需持續接受藥物的治療。（編輯：林沂鋒）1080909