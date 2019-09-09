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男染麻疹4度就醫才確診 成人感染添診斷難度

最新更新：2019/09/09 16:04
衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞9日受訪時表示，新增1例國內感染麻疹病例，為北部30多歲男性，近期無出國史，感染源不明，疑似社區可能有潛在境外移入感染者。（疾管署提供）
衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞9日受訪時表示，新增1例國內感染麻疹病例，為北部30多歲男性，近期無出國史，感染源不明，疑似社區可能有潛在境外移入感染者。（疾管署提供）

（中央社記者陳偉婷台北9日電）疾管署今天公布，新增1例國內感染麻疹病例，為北部30餘歲男性。陸續出現燥熱、疲倦、出疹等症狀，但3度就醫被診斷為中暑、感冒、過敏，直到大醫院就醫才確診麻疹。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞下午受訪時表示，新增1例國內感染麻疹病例，為北部30多歲男性，近期無出國史，感染源不明，疑似社區可能有潛在境外移入感染者，還需進行病毒比對釐清。

羅一鈞說，該名個案陸續出現燥熱、疲倦、全身無力及喉嚨痛等症狀，分別於8月31日及9月2日就醫，但先後被診斷為中暑及感冒。9月4日出現發燒、出疹症狀後，當天再到診所，結果被診斷為過敏，但建議個案到大醫院進一步檢查。5日到大醫院就醫後，醫師發現個案有結膜炎而通報麻疹。

衛生單位已初步掌握個案接觸者共71人，將監測至9月26日。個案發病前後曾有台北市大同區、大安區、內湖區等數家餐廳及小吃店活動史，提醒曾於相關時段出入相關店家的民眾，要自主健康管理18天。

如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史。

羅一鈞說，麻疹症狀包含發燒、咳嗽、流鼻水、出疹、結膜炎，容易和其他疾病混淆，增加診斷困難度，尤其因成人多有接種疫苗或曾經感染有抗體，若再次感染麻疹，症狀通常不典型或很輕微，可能被輕忽。建議醫師要提高警覺，民眾就醫時也可告知相關接觸史。

台灣今年累計126例麻疹病例，其中78例為國內感染（55例為接觸者），48例為境外移入病例（41例為台灣民眾），感染國家以越南17例、泰國13例及菲律賓7例為多；出國目的以旅遊26例最多，其次為商務及探親。

麻疹傳染力強，疾管署呼籲，民眾出入人潮密集或空氣不流通的公共場所，應戴口罩以降低感染風險。

此外，避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至麻疹流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計劃前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。（編輯：謝雅竹）1080909

麻疹小百科
  • 病毒性疾病、傳染力很強
    潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天
    傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染
  • 常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎
    預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗
  • 資料來源：疾管署
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