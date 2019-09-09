嬌生安視優隱形眼鏡疑有異物 6批號回收

食藥署9日公布，嬌生安視優拋棄式隱形眼鏡因製程瑕疵，共6批號、500盒有異物漂浮在隱形眼鏡溶液中或附著在鏡片上，呼籲民眾若買到相同批號應停用。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者陳偉婷台北9日電）食藥署今天公布，嬌生安視優拋棄式隱形眼鏡因製程瑕疵，部分批號有異物漂浮在隱形眼鏡溶液中或附著在鏡片上，受影響共6批號、500盒，呼籲民眾若買到相同批號應停用。

衛生福利部食品藥物管理署下午以新聞稿公布，接獲台灣嬌生股份有限公司通報，因製程瑕疵，發現極少數特定批號有異物漂浮在隱形眼鏡溶液中或附著在鏡片上的產品，將主動回收6批號的「安視優超涵水散光每日拋棄式隱形眼鏡（衛部醫器輸字第028545號）」。

問題批號包含3957490106、3957490109、3957500101、3957500102、3957500109及3957510105，共500盒。

食藥署簡任技正錢嘉宏受訪時表示，此次瑕疵事件是嬌生主動通報，國外有產品發生異物狀況，為求安全起見，主動下架台灣進口相同批號產品，但銷售數量還有待掌握。

食藥署目前還沒接獲上述問題產品批號造成的不良事件通報，錢嘉宏說，食藥署將持續督責台灣嬌生公司回收市面上販售受影響批號產品，消費者若持有前述批號產品，請立刻停止使用，並請向嬌生公司經銷商辦理產品退換貨。

嬌生公司消費者服務專線：0080-112-7528；消費者電子郵件服務: vision_care@vistw.jnj.com。

錢嘉宏說，民眾若使用帶有異物的隱形眼鏡，可能造成眼睛不適或甚至刮傷眼球，提醒民眾停用疑有瑕疵商品，眼睛如果有不適，應立即就醫。（編輯：陳清芳）1080909