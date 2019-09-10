北市抽驗中秋節商品 露營帳篷不合格率高

（中央社記者劉建邦台北10日電）中秋節將屆，台北市商業處抽查大買場及店家販售烤肉用具、露營帳篷等應景商品，其中露營帳篷不合格率最高，包含未標示廠商資訊、商品材質等，建議選購中文標示的商品。

中秋節連假將屆，許多民眾會與親友選擇在戶外烤肉，也會透過露營歡慶中秋節。台北市商業處商業管理科股長王麗貞今天指出，為保障民眾消費權利，特別抽查中秋節應景商品，時間從8月下旬至9月初止，包含轄內大買場及一般店家販售露營帳篷、烤肉用具、防蚊產品等，合計共207件。

商業處表示，抽查36件露營帳篷，有9件不符規定，不合格率最高，主要是未標示製造（進口）商名稱、地址及電話、製造日期、商品材質等廠商資訊；烤肉用具、防蚊產品也有未標示製造（進口）商名稱等狀況，但不合格率較低。

商業處指出，民眾買到未標示廠商資訊產品時，若發現商品有問題，可能會投訴無門。已要求相關廠商限期改善，若逾期未改善就勒令下架，並向販售商索取供貨店家資訊，將持續要求業者改善。

商業處建議，民眾購買商品時應選擇中文標示的商品，確認標示內容包含商品名稱、製造商名稱等資訊；購買進口商品，應注意產品是否有進口商名稱、電話及地址。（編輯：戴光育）1080910