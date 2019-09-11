台灣人平均壽命80.7歲創新高 北市最長壽

（中央社記者葉素萍台北11日電）內政部今天公布「107年簡易生命表」，國人平均壽命為80.7歲，其中男性77.5歲、女性84歲，雙雙創歷年新高，也都高於全球平均水準。以全國來看，平均壽命以台北市83.6歲最高，台東縣75.8歲最低，兩個縣市相差7.8歲。

內政部統計處副處長鄭敏祿今天公布最新數字指出，隨著醫療水準提升、食品安全重視、生活品質提高及運動風氣盛行，近年來國人平均壽命長期呈現上升趨勢，從97年78.6歲增至107年80.7歲，顯示國人已越來越長壽。

內政部今天公布的「107年簡易生命表」，國人平均壽命為80.7歲，其中男性77.5歲、女性84歲，都創歷年新高。相較於全球平均壽命，台灣男、女性平均壽命都高於全球平均水準，低於日本、瑞士、西班牙、新加坡等國家。

內政部指出，107年國人死亡人數為17萬2700人，較106年增加672人，粗死亡率（指死亡人數占年中人口數比率）為千分之7.32，較106年略增0.02個千分點；排除年齡因素對死亡率衝擊，反映真實死亡概況的標準化死亡率則為每10萬人口415人，較106年減少2.2%，長期而言，標準化死亡率呈下降趨勢。

從六都來看，107年的國人平均壽命，以台北市83.6歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命都以台北市最高，呈現自北而南遞減情形。

就各縣市平均壽命觀察，以新竹市81.1歲最高，台東縣75.8歲最低。內政部指出，東部縣市平均壽命都較西部各縣市低，尤其台東縣與全體國民歷年平均壽命差距約5歲，原因可能與西部交通較東部方便，醫療資源相對較充足，以及人文生活習慣差異等因素有關，但兩者差距已較10年前縮小。

內政部表示，編算生命表目的，在於了解國民平均餘命水準。世界各國對生命表的編算都很重視，將國民平均壽命列為衡量一國基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。

內政部每年編算生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究所用。（編輯：林淑媛）1080911