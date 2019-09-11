避免產後大出血摘子宮 台大醫創王蟲縫合法救命

（中央社記者陳偉婷台北11日電）產後大出血可能造成產婦失去子宮、多重器官衰竭或死亡，台大醫師新創「王蟲」縫合法，可有效止住產後大出血、保留子宮。新縫合法已在國際發表並獲醫界採用，拯救全球孕婦。

生產是值得開心的事情，但也伴隨風險。產後大出血、妊娠毒血症、羊水栓塞是造成產婦死亡的3大原因，其中大出血約占全球產婦死亡的3成。

因產婦用血液孕育胎兒，每分鐘子宮有600CC血量流通，若不幸大出血，只要幾分鐘，孕婦就可能喪命。根據世界衛生組織統計，全球每1分鐘就有1名孕婦因生產死亡，而每4分鐘就有1名孕婦因大出血而犧牲生命。

台大醫院婦產部主任陳思原今天在記者會指出，因子宮收縮藥物的進步，愈來愈少孕婦因子宮收縮不良的大出血而喪命，但因全球剖腹產率提升，取而代之的是與前胎剖腹有關的植入性胎盤所造成的嚴重大出血，致死率和後遺症發生率更高。

台大醫院婦產部主治醫師康巧鈺表示，目前處理產後大出血，除以子宮壓迫、子宮腔填紗等壓迫止血法及藥物治療，當治療效果不佳，也可選擇請放射科醫師執行子宮動脈栓塞術以降低子宮血流，但目前只有少數醫學中心有能力施作；也可實施子宮壓迫縫合術幫助止血，若仍無法止血，只好考慮將子宮摘除。

尤其植入性胎盤造成的產後大出血死亡率可達7%，全球目前幾乎都以切除子宮當第一線作為止血的手段。但對生理會造成重大影響，如造成更大範圍的切口出血，且增加膀胱、輸卵管受損風險。

台大醫院婦產部主治醫師施景中說，如果婦女子宮被切除，除了永久喪失生育能力，對心理也會造成很大的創傷。過去曾聽聞有觀念保守的婆婆，寧願媳婦失去生命，也要保子宮的憾事。

施景中在2012年自創「王蟲」（Nausicaa）縫合法，在大部分狀況下，可有效止住產後大出血（尤其是困難的植入性胎盤），除保留住這些婦女的子宮及生育能力外，同時也減少膀胱及輸尿管受損。目前已實施超過百例，效果顯著，合併症也極少。新縫法也不影響生育，目前已有5名接受此術式婦女成功再懷孕、生產。

因縫合後的子宮，外型很像日本卡通「風之谷」裡的王蟲（Nausicaa），台大將此改良的產後大出血手術方式，命名為「Nausicaa縫合法」。

施景中分享，當初會自創此種術式是因遇到一名疑有植入性胎盤孕婦，刀開進去之後，發現情況嚴重，且產婦才生第一胎，如果貿然把子宮切除止血，除了剝奪婦女生育能力，也可能有糾紛。他急中生智想到新的縫合法，結果成功止血。

目前國際廣用的2種子宮壓迫縫合術為B-lynch縫合法以及Square suture法。施景中說，前者只用一條線把整顆子宮綑綁起來，但張力有限，效果不佳，且縫法複雜，醫師臨危可能會慌亂而忘了縫法；而Square suture法縫法細緻，但要把子宮前壁貼後壁縫，可能導致子宮內髒東西無法順利排出，增加子宮沾黏、壞死疑慮。

台大團隊已多次到國外分享此術式治療心得，獲得極大的迴響，且研究心得在2018年8月發表在婦產科重要期刊英國婦產科醫學會雜誌，並附上縫合教學，有助嘉惠全球產婦。

施景中說，此種術式最大的優點就是技術門檻低，「醫師只要會打結就行了」，希望這樣的治療方式能提供給國內更多醫師參考，讓產科醫師在遇到前置胎盤、植入性胎盤等「炸彈」時，除了切除子宮之外，也能有其他的選擇，共同提升產婦們的醫療與生活品質。（編輯：戴光育）1080911