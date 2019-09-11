美數百青年疑因電子菸染病 台專家盼速修法禁止

（中央社記者陳偉婷台北11日電）美國正颳起一陣疑與電子菸相關的疾病怪風，數百名使用電子菸的年輕人罹患致病原因還不明朗的肺病。專家指出，美國官方已示警不應使用電子菸，台灣也應修法全面禁止。

董氏基金會今天發布新聞稿指出，美國疾病控制與預防中心（CDC）公布年輕人因吸食電子菸而傷亡案例已擴及全美33州、總共450件，包括5人死亡，另有許多新增案例還在調查中。

台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然表示，新英格蘭醫學雜誌研究美國此次肺部疾病個案發現，這些病患最常見症狀是呼吸急促、咳嗽、胸痛等，他們的共同特點就是吸食電子菸。

郭斐然說，有菸商將這些病例導向是因為使用四氫大麻酚（THC），與尼古丁無關；但其實有17%的個案只使用尼古丁而非THC。美國疾病管制局並未發現單一致病原因。

根據以往醫學文獻資料，電子菸會引起急性嗜伊紅性白血球肺炎、脂肪性肺炎、過敏性肺炎、間質性肺炎等嚴重肺部疾病，需要使用呼吸器或住加護病房。流行病學研究也發現，電子菸使用者有較高風險發生急性心肌梗塞及肺部疾病。

台北榮民總醫院家庭醫學部主治醫師賴志冠則表示，坊間有言論指出電子菸可協助戒菸，是安全的產品；但事實上歐盟已驗出電子菸含有超過41種的有害物質，今年入夏以來美國連環爆出吸食電子菸的青少年導致癲癇、大麻濫用、肺塌陷及嚴重肺部疾病等案件。台灣必須防範未然，以免重蹈覆轍。

董氏基金會執行長姚思遠表示，近期才剛開學，基金會就接到6個學校求助，其中某縣市第二志願高中主任來電表示，開學當天光是高一新生就查獲5組同學使用電子菸，讓師長們非常憂心。

姚思遠表示，過去美國政府輕忽，已讓年輕世代付出代價，也造成家長恐慌。近期美國CDC已不斷公開呼籲，希望民眾不要使用電子菸。台灣政府也應立即修菸害防制法，全面禁止新興菸品，不要重蹈美國覆轍。

衛生福利部國民健康署菸害防制組長羅素英接受中央社記者訪問時表示，電子菸屬非合法藥物或菸品，多含有尼古丁，國外也查出含有包括安非他命、大麻、甲醛、乙醛等，也有爆炸風險。目前若查獲的電子菸含毒品，涉違反毒品危害防制條例；若含尼古丁或宣稱療效則依藥事法辦理，都有刑責。

羅素英說，衛福部也已提出菸害防制法修正草案，除對製造、輸入、販售、展示業者加重罰則，禁菸場所也不能使用電子菸及不得提供給未滿18歲者。但修法還在努力溝通、爭取支持。（編輯：張芷瑄）1080911

吸菸有害身體健康，未滿18歲請勿吸菸。