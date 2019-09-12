新店爆本土屈公病首例 與中和群聚有關

疾管署12日公布，新北市新增2例本土屈公病的病例，1人在中和，1人在新店。圖為防疫人員在新北市本土屈公病個案活動地周邊進行孳生源查核。（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）

（中央社記者陳偉婷台北12日電）疾管署今天公布，新北市新增2例本土屈公病的病例，1人在中和，1人在新店，2人都與中和區有地緣關係，屬同一波疫情，疫情還在可控制範圍內。

今年截至目前，台灣共74例屈公病病例，其中8人為本土病例，都住在新北市，其中中和區6例、新店及土城各1例。

衛生福利部疾病管制署下午發布新聞稿指出，新北市新增2例本土屈公病，為中和區錦中里40餘歲男性及新店區大同里30餘歲女性，2人近期都沒有出國。2人均未住院且已過可傳染期，接觸者也無疑似症狀。

疾管署副署長羅一鈞受訪表示，新增2名個案都跟中和區有地緣關係。中和40餘歲男性發病前有國強嶺及周邊環境活動史，依其發病日研判與中和區國強嶺群聚事件有關，為該群聚第6例確診個案，屬同一波感染。

至於新店30餘歲女性平時活動地雖以新店區住家周邊為主，但發病前曾有中和區內南里屈公病個案發生區域活動史，研判在中和區內南里感染的可能性較高。

羅一鈞表示，屈公病本土疫情的病例分布雖有新增新店區，衛生單位也加強防治，疫情還在可控制範圍內，會持續觀察到9月底。

中和區國強嶺部分步道及周邊環境目前仍持續管制中，疾管署提醒，民眾不要擅闖以免觸法。

今年本土屈公病疫情延燒，與境外移入個案明顯增加有關。根據統計，截至目前，境外移入病例66例，為自2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高，感染國家以緬甸46例為多、其次為泰國10例，近一個月新增病例感染國家以緬甸為主。

羅一鈞提醒，中秋連假民眾出遊、戶外賞月烤肉務必做好防蚊措施，盡量穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑；另請留意環境整潔，澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生。

醫療院所如遇有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等疑似症狀患者，應加強詢問旅遊史（Travel）、職業史（Occupation）、接觸史（Contact）及群聚史（Cluster）並及早通報，以利及時啟動防治工作。（編輯：張芷瑄）1080912