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烤肉沒烤熟可能致腹瀉 吃貝類更要小心

最新更新：2019/09/12 16:23

（中央社記者陳偉婷台北12日電）近日許多人忙烤肉，疾管署提醒，連假後腹瀉人次可能升高，提醒注意食材保鮮、完全烤熟，尤其貝類有濃縮水中病原物質特性，生食可能感染諾羅、霍亂等多種致病原而腹瀉。

根據衛生福利部疾病管制署監視資料顯示，上週（9月1日至7日）全國門急診腹瀉就診人次為13萬807，較前一週上升2.5%。近4週呈緩慢上升趨勢，且預期中秋連假後可能再升高。

疾管署副署長羅一鈞今天說，很多民眾會在中秋連假同聚、烤肉，若食材不新鮮、長時間未以低溫保存或未澈底烹熟至中心溫度超過攝氏70℃再食用，容易造成腹瀉等腸道傳染病。

食用未充分加熱的蛋類，也可能會有沙門氏菌感染的風險。貝類具有濃縮水中病原物質的特性，若生食受污染水域生產的貝類，也容易感染到多種致病原，如諾羅病毒、腸炎弧菌、霍亂弧菌等腸道傳染病致病原而造成腹瀉。其中諾羅病毒的病原具有高度的傳播能力，人口密集處易引起大規模的感染。

羅一鈞表示，腸胃炎主要症狀有水瀉和嘔吐，也可能有發燒、胃痛、噁心等症狀，通常症狀會持續1至10天。患者的年齡、個人健康狀況、感染的致病菌，以及吃了多少被污染的食物量等因素，都會影響症狀及其嚴重程度，抵抗力特別弱的人症狀會比較嚴重。

羅一鈞提醒，中秋連續假期期間，民眾不論聚餐或出遊烤肉烹調應確保食材新鮮、生熟食分開處理、避免食用未充分加熱的食材，並落實以肥皂勤洗手。

旅宿、餐飲業者務必加強環境衛生管理，有症狀者應停止處理食物，並於症狀解除至少48小時後才可上班，以確保其他員工及旅客健康。（編輯：黃世雅）1080912

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