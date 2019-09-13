紐西蘭麻疹疫情創22年新高 疾管署提高旅遊警示

（中央社記者張茗喧台北13日電）紐西蘭爆發22年來最嚴重麻疹疫情，疾管署今天表示，截至12日紐西蘭累計達1214例麻疹病例，北島奧克蘭尤其嚴重，昨天隨即將旅遊疫情警示提升至第一級注意，提醒民眾接種疫苗。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞表示，根據紐西蘭衛生部統計，今年截至9月12日該國病例數達到1214例，最近一週即累計162例確診，疫情快速上升且處高峰，是1997年以來最嚴重的麻疹疫情，其中1007例來自北島奧克蘭。

羅一鈞指出，紐西蘭麻疹病例主要集中在4歲以下幼兒及20至29歲的年輕族群，確診個案中超過3成需住院治療，9成以上未完整接種疫苗，近4週病例分布以奧克蘭地區馬努考郡（Manukau）逾6成最多。

他解釋，紐西蘭受到歐美國家「疫苗憂鬱」、「反疫苗社群媒體」影響，許多家長拒絕讓孩子接種疫苗，卻忽略5歲以下幼兒是麻疹併發重症的高風險族群，一旦感染可能導致肺炎，死亡率約千分之2。

考量紐西蘭病例數激增，疾管署12日也將紐西蘭的旅遊疫情警示提升至第一級注意（Watch），建議民眾可評估接種疫苗後再前往。

羅一鈞說，接種2劑麻疹疫苗可提供97至98%保護力，且保護力可以維持約20年，民眾若要前往紐西蘭，最好在出發2週前接種疫苗，出入人潮密集或空氣不流通的公共場所，應戴口罩降低感染風險。

此外，家長應避免帶未滿1歲或未接種麻疹疫苗的幼兒至麻疹流行地區，如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；1981年以後出生的成人如計畫前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種麻疹疫苗。（編輯：張芷瑄）1080913