九九峰九二一震後重生　生態豐富石虎也現蹤

（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）九二一地震重創九九峰地貌，動植物生態受影響，民國89年成立九九峰自然保留區，不僅地貌景觀不受人為干擾，連帶讓動植物休養生息，目前區域內生態豐富，還有石虎穿梭林間。

20年前九二一地震讓九九峰山區一夜「白頭」，大面積崩塌嚴重影響動植物生態，震後，林務局南投林區管理處長期投入環境維護及監測，根據近期監測照片，九九峰野生動物有持續增加趨勢，也拍到石虎現身，南投林管處認為，顯示生態環境受良好保護。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心研究員、主任祕書鄭錫奇今天說，台中、南投一帶淺山也是石虎分布地區，81年、82年左右曾帶隊在南投全縣做生物資源調查，其中也包含在九九峰選一個樣區，或許受限器材、樣區密集程度等因素，當時未觀察到石虎。

鄭錫奇表示，石虎是淺山地區指標物種，若石虎現蹤，代表當地共域動植物也有一定程度穩定存在。

南投林管處表示，台中工作站巡山員每月前往九九峰自然保留區，確認監測相機正常運作並取回記憶卡，據巡山員回報，近期不但拍到石虎，區內台灣野山羊、台灣野豬、山羌等大型哺乳類出現頻率也有增加趨勢。

南投林管處指出，石虎曾廣泛分布台灣低海拔山區，但現在卻是在苗栗、台中、南投有少數族群，九九峰有石虎現蹤及各種野生動物頻繁出現，也代表九九峰自然保留區受人為干擾極低，成為絕佳生態觀察場域。

南投林管處表示，目前區內原崩塌地多已有植生覆蓋，但因地質特性，逢強降雨或颱風仍有土石鬆脫崩落；同時提醒民眾，九九峰自然保留區不可隨意進入，若有學術研究、環境教育或其他特殊需要，須事先申請核准後才可進入，區內禁止改變及破壞原有自然狀態。

南投林管處長李政賢說，九九峰特殊地景具有生態保育、科學研究、環境教育解說價值，89年公告成立九九峰自然保留區，面積約1212公頃，由台中工作站負責日常巡護，同時進行定點植被覆蓋照相監測、地質地形調查及監測、稀有植物物候調查、紅外線自動照相機監測等工作，持續累積地質及生態資料。

李政賢表示，自然保留區目前記錄植物總類共112科393種，鳥類、哺乳類、兩棲爬蟲類動物共168種。

根據南投林管處資料，石虎是淺山生態系頂級掠食者，食物以小型哺乳動物為主，對於生態系穩定及小型哺乳類數量控制扮演重要角色，但近年面臨棲地喪失及破碎化、車禍致死、獵捕、流浪貓狗競爭、潛在疾病等威脅，使族群數量減少。（編輯：管中維）1080914