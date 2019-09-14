中秋假期大啖烤肉月餅 涼性食物幫身體滅火

（中央社記者張茗喧台北14日電）中秋假期大啖烤肉、月餅超應景，但吃多了當心身體燥熱，可能導致咳嗽、皮膚過敏等症狀。中醫師提醒，吃多了烤肉、月餅，不妨配一些涼性食物如綠茶、柚子，都能幫身體滅火。

長庚紀念醫院中醫部中醫婦科主治醫師郭順利今天接受中央社記者電訪時表示，中秋節習俗除了吃月餅，就連烤肉也成了必備過節活動之一，但這類食物都油膩且燥熱，容易上火，使肺部、黏膜或皮膚過於燥熱，出現咳嗽、氣喘、皮膚過敏等症狀。

想滅掉體內燥火，多吃涼性食物有所幫助。郭順利說，同樣應景的柚子就屬於涼性食物，茶的性質也偏涼，不僅可清除肺部熱氣，同時去油解膩，讓民眾既能享受美食又兼顧健康。

同樣道理不只適用中秋節，郭順利舉例，像是上火的日式炸豬排，搭配清熱的生菜、綠茶、白蘿蔔等，但享用美食的同時還是不能過量，畢竟烤肉、月餅不只上火，也是高油、高熱量食物，吃多了對健康無益。

不過，若是中秋節沒吃烤肉、月餅，猛吃柚子也可能使體內過寒，尤其本身肺寒、脾胃虛寒者，一旦吃了太多柚子，可能出現胃痛症狀，這時只要靠柚子皮就能中和寒氣。

郭順利解釋，大自然中蘊含奇妙的平衡，柚子肉雖然是寒性，但柚子皮的性質卻恰恰相反，正如橘子也是寒性食物，但橘子皮則是辛溫性的，因此只要喝點柚皮製成的柚子茶或驅寒的薑茶，就能緩解胃痛問題。

隨秋柿、秋蟹盛產季節將至，郭順利也提醒，秋天盛產的柿子、螃蟹、水梨都是寒性食物，不適合一起食用。

長庚醫院中醫內兒科醫師江昆壕也強調，糕餅類、甜食不只上火，有過敏體質的孩子也不適合多吃，恐出現拉肚子、肚子痛、沒食慾等症狀；此外，過敏體質孩子吃完柚子等涼性食物後，建議父母以生薑、紅棗加水稍微燉煮，避免寒涼食物誘發孩子過敏症狀。（編輯：屈享平）1080914