高雄鳳山登革熱群聚再添1人 30歲女確診

（中央社記者張茗喧台北14日電）衛生福利部疾病管制署今天宣布，高雄市鳳山區一名30多歲女性確診本土登革熱，是鳳山區第1型登革熱群聚事件中的第3名個案，為防疫情擴大，鳳山區國宅市場16日將休市消毒。

疾管署以新聞稿公布此消息，副署長羅一鈞表示，這次新增個案是家住高雄市鳳山區福祥里的30多歲女性，10日出現發燒、肌肉痠痛、關節痛、背痛及骨頭痛等症狀並就醫，因症狀未改善，於13日再次就醫後通報，確診感染登革病毒第1型，目前住院中。

羅一鈞說，個案近期無國外旅遊史，國內活動史以鳳山區福祥里住家及海洋里工作地為主，平日會前往新泰里及老爺里活動，因本案工作地及活動地皆位於10日公布的國富里家庭群聚個案居住地500公尺以內，研判於工作地或活動地周邊感染的機會較高。

他指出，衛生單位已針對個案住家及工作地周邊進行孳生源檢查、噴霧壓罐及疫情調查，並安排執行活動地及住家社區緊急防治；因應此波疫情，鳳山區的國宅市場將於16日休市一天進行消毒。

高雄市日前登革熱疫情頻傳，但隨疫情退燒，多數地區的登革熱警戒均已解除，目前僅剩苓雅區、鳳山區仍在監測當中，將持續追蹤至10月11日，若沒有新增個案，高雄市登革熱警報才算真正解除。

根據疾管署統計，今年截至目前，國內累計84例本土登革熱病例，包括高雄市55例、台南市25例、新北市2例、桃園市1例、台北市1例；另有379例境外移入病例，近1個月新增個案感染國家以菲律賓、越南及柬埔寨為主。

疾管署指出，目前正值中秋節連續假期，民眾出外訪友、踏青時，應落實個人防蚊措施，並留意住家環境是否有潛在孳生源，澈底執行巡倒清刷，避免病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師活動史。（編輯：管中維）1080914