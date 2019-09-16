夜市抵用券上路 注意4大限制

根據經濟部規劃，從9月16日起，旅客只要到符合交通部擴大國內旅遊秋冬計畫補助的旅館，並預先上網申請補助，投宿時將會由旅宿業者發放蓋過店章的夜市抵用券。圖為基隆廟口夜市。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北16日電）經濟部配合擴大秋冬國旅第2波獎勵，自由行旅客每房再發給夜市抵用券200元，已陸續寄達參與擴大秋冬旅遊活動的旅宿業者，不過，抵用券有包含使用期限、使用夜市、使用攤商，不得兌現與找零等4大限制，消費者在使用時必須特別注意。

行政院9月初拍板第2波「國旅秋冬遊獎勵方案」，共祭出新台幣36億元來因應中國緊縮陸客來台措施，經濟部也配合發放夜市抵用券，刺激觀光消費。

根據經濟部規劃，從今天起，旅客只要到符合交通部擴大國內旅遊秋冬計畫補助的旅館，並預先上網申請補助，投宿時將會由旅宿業者發放蓋過店章的夜市抵用券，發放標準以旅客訂房數為基準，每間房間發放4張50元的抵用券，總價值200元。

經濟部中部辦公室主任郭坤明今天透過新聞稿表示，目前參與交通部擴大秋冬旅遊合作的6000多家旅宿業者，絕大部分都已收到經濟部配發到的夜市抵用券，但也有部分的民宿業者因為沒有人在場，或者聯繫不到人，以致無人簽收而暫時退回營業所。

經濟部表示尚未送達到的部分，今早已再配送一次，經濟部也已通知縣市政府的觀光單位協助轉知轄內到的旅宿業者，如果尚未收到，請主動聯繫台灣宅配通當地的營業所洽詢。

不過消費者也務必要注意抵用券的使用規範，以免開心消費卻產生糾紛，玩興盡失。

首先是使用期限。經濟部表示，抵用券的使用期間從9月16日起到12月31日為止，不分平、假日皆可適用，但每一身分證限領取一次。原則上發放的時間也是到12月31日，但若需求超過印製數量時，會另外公布截止時間。

第二，抵用券有地區限制。經濟部指出，必須在投宿地區內的合法夜市使用，不可跨區。例如在新北市投宿，獲得的抵用券只能在北區的夜市使用。

北區包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市；中區包含苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣；南區包含嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣；至於宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及離島旅宿所發放的抵用券則不限制使用區域。

第三，抵用券不得兌換成現金，消費後也不會找零。

第四，雖然截至目前為止，全台已有84個夜市加入這項計畫的適用範圍，其中不乏知名的士林夜市、基隆廟口、逢甲夜市與羅東夜市，但並非所有夜市攤商都配合這項計畫，經濟部提醒，僅貼有「歡迎使用夜市抵用券」貼紙的攤位可用抵用券消費，消費者在逛夜市時務必注意。（編輯：郭萍英/林孟汝）1080916